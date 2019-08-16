Угрожать России: безумной выходке Трампа нашли объяснение

Многие восприняли желание Дональда Трампа поторговаться с властями Дании о цене на столь большую территорию, как Гренландия, как очередную безумную выходку, которыми так славится 45-й президент США. Однако более вдумчивые эксперты отметили, что у тактики политика есть своя цель и, с высокой долей вероятности, ему удастся усилить присутствие американской армии в регионе.
"В то, что Дания продаст такую огромную территорию США, я не верю, но Вашингтон однозначно выбьет право разместить там свои военные базы", – цитирует РИА Новости президента Академии геополитических проблем доктора военных наук Константина Сивкова.
Бывший начальник международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник Леонид Ивашов напомнил, что еще с начала 1950-х годов в Гренландии расположена американская военная база. Под разговоры о возможном приобретении острова Дональд Трамп может добиться разрешения на постройку большего количества подобного рода объектов.
"Там наверняка появятся береговые станции для слежения за нашими подлодками, развернут аэродромы, в том числе истребительной авиации. Также в Гренландии могут разместить ракеты дальностью порядка трех тысяч километров, которые будут нацелены на пункты базирования нашего Северного флота", – заметил Константин Сивков.
Усиление военного присутствия США в регионе грозит ростом напряженности в Арктике. Эксперт выразил надежду, что у Москвы и Вашингтона хватит благоразумия не превращать это соперничество в открытый военный конфликт. Он подчеркнул, что несмотря на все опасности и проблемы, обе страны будут наращивать свои силы на Севере. "Эта тенденция сохранится, пока углеводороды не заменят на более эффективный и менее дорогой источник энергии", – заметил Сивков.
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