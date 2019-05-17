Путин назвал главное оружие России в XXI веке
Говоря о системах лазерного оружия Владимир Путин отметил, что раньше подобные образцы можно было встретить только в фантастических рассказах. Однако в России это уже стало реальностью.
"Имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике", – цитирует РИА Новости российского лидера. Он подчеркнул важность своевременной реализации подобных проектов. "Такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", – заметил Владимир Путин.
Также президент предложил рассмотреть первые практические результаты эксплуатации новейшей техники, такой как лазерное оружие "Пересвет" и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал". О существовании подобной техники Путин рассказал еще во время своего ежегодного послания Федеральному собранию 2 марта 2018 года. При этом в войска это оружие поступает уже с 2017 года.
Еще один вопрос, который был поднят во время итогового совещания по развитию воздушно-космических сил России, касался реализации программы "Перспективная морская электроэнергетика". Ее итоги отразятся не только на обороноспособности страны, но и на мирной жизни.
"Мы можем, если добьемся необходимого результата, использовать все эти наработки потом, и надо к этому, безусловно, стремиться в гражданских сферах, в отдельных регионах России, где такие разработки будут крайне востребованы, в том числе в Арктике – в регионе, который имеет для нас историческое и стратегическое значение", – цитирует ТАСС Владимира Путина.
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