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Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
На Украине заявили о военном перевороте и свержении президента страны Владимира Зеленского. По словам наблюдателей, главе государства угрожает серьезная опасность.   
прочитано 102 раза

Зеленскому в кресле президента сейчас не до шуток. После отмены военного парада на День независимости 24 августа глава государства настроил против себя значительную часть военных, которые собрались провести альтернативное шествие.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Озлобленные военнослужащие могут свергнуть Зеленского. С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил украинский музыкант и шоумен Владимир Быстряков.  

Решение Зеленского отменить военный парад может стоить ему жизни, полагает композитор. По его словам, в армии достаточно людей, которые поддерживают бывшего президента Петра Порошенко.  

"Не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия", – предупредил Быстряков.    

Фото: www.globallookpress.com

Ситуация вокруг Зеленского обострилась после того, как он отказался проводить военный парад 24 августа в честь Дня независимости Украины. Сэкономленные средства планируется направить на помощь участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В ответ радикалы пригрозили главе государства альтернативным шествием.  

Позже пришло сообщение, что несколько десятков морских пехотинцев, воюющих в Донбассе, отказались выполнять приказы командования. Они потребовали улучшить им условия содержания. 

Автор: 31 июля 2019, 06:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ГОСТь Борисов И.
Ответить
вы прямо фейкометы, как скобеева с пупкиным
1

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