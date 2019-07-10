"Слушай сюда, чувак": разъяренные украинцы схватили Зеленского за горло
Отказ Зеленского от военного парада возмутил участников так
называемой антитеррористической операции в Донбассе. Они предложили провести 24
августа в центре Киева Марш воли.
Свое мнение о Зеленском радикалы эмоционально высказали в социальных сетях. "Слушай сюда, чувак в мятой рубашке", – обратился к главе государства один из участников так называемой АТО. По его словам, армия не заслужила "такого унизительного отношения к себе". Он напомнил Зеленскому, что тот наслаждался красивой жизнью, пока украинские солдаты воевали в Донбассе.
"Парад мы проведем и без сопливых! Для нас это дело чести и дань памяти перед погибшими побратимами. А ты можешь пока шаурмы пожрать", – написал другой участник боевых действий.
Еще один комментатор предположил, что Зеленский "чувствует свою ущербность", поэтому отменил парад. Пользователь Сети напомнил, что нынешний украинский лидер не имеет никакого отношения к армии.
Зеленский решил отменить военный парад на День независимости и перечислить 300 млн грн на премии военнослужащим. Это правильно. НО! Почему бы не отменить переезд Администрации в новый Офис и передать вдобавок ещё 300 млн, которые потратят на ремонт этого здания?— Слуга народа (@ZeUkraine) 9 июля 2019 г.
Военный парад в честь Дня независимости проводится на Украине ежегодно с 1994 года. Но в этом году Владимир Зеленский решил отказаться от помпезного мероприятия из-за дороговизны.
Вместо этого глава государства предложил направить 300 миллионов гривен (более 11 миллионов долларов) на премии украинским военным. Деньги получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры и все те, кто участвует в операции в Донбассе, написал президент на своей странице в Facebook.
Вместо парада 24 августа состоится "чествование героев". Однако в каком формате пройдет мероприятие, Зеленский не уточнил.
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