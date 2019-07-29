Украинские морпехи подняли бунт против Зеленского

Несколько бойцов Вооруженных сил Украины, подразделения которых дислоцируются на Донбассе, отказываются подчиняться приказам. Речь идет о подразделениях морской пехоты, которые потребовали улучшить им условия содержания. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, против Киева поднялись несколько десятков солдат, но костяк бунтовщиков состоит из 16 человек по главе с Романом Бондаренко.
Они требуют от властей, в частности от президента Владимира Зеленского, улучшить вещевое и продовольственное обеспечение морпехов. С бунтовщиками ведут переговоры сотрудники военной прокуратуры и СБУ.
Известно также, что Бондаренко ранее числился на хорошем счету у военного руководства Украины, он является обладателем специальной награды за "особые успехи в ведении боевых действий". В Киеве бунт пока никак не комментируют.
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