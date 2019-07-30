Отдыхающего на пляже с пивом Зеленского прилюдно отлупили

Эксперт напомнил, что специальный представитель
Госдепартамента США Курт Волкер не устает повторять о "войне Украины с
Россией". В то же время Зеленский, являющийся верховным
главнокомандующим вооруженных сил страны, отдыхает на пляже, отметил Коротченко
в эфире телеканала "Россия 1".
По его мнению, это говорит о том, что в Киеве не опасаются мифических российских войск, поскольку в Донбассе их нет. "Поэтому можно спокойно ехать в Одессу и пить пиво", – заключил политолог.
Фотография Зеленского на пляже появилась на его странице в Facebook несколько дней назад. Глава государства пошутил про "охрану, боевых водолазов и разведчиков", которые его окружают, и пожелал подписчикам хороших выходных.
Фотография отдыхающего на пляже президента привела в бешенство некоторых пользователей Сети. Зеленскому напомнили, что в стране продолжается война, гибнут молодые бойцы, а цены на продукты ползут вверх. "Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает", – возмутился один из подписчиков.
По мнению политолога Алексея Мухина, Зеленского на Западе не воспринимают как серьезного политика. В эфире радиостанции "Вести" эксперт отметил, что в глазах европейских лидеров глава Незалежной еще не дорос до равного партнера.
Зарубежные политики называют Зеленского не по имени и отчеству, а просто "Зе", отметил Мухин. "Вот, когда он из "Зе" превратится во Владимира Александровича Зеленского, тогда мы и поговорим", – резюмировал эксперт.
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