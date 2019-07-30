Осталось три года: Украине предрекли крах

Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что развал Украины может произойти уже через три года. Государство перестанет существовать из-за частых экспериментов с властью, сообщает URA.ru.
"Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить", – цитирует украинского политика РИА Новости.
Кива признался, что его пугают люди, которые хотят попасть в Верховную раду, не имея необходимого образования и опыта, передает телеканал "360". "В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" – спросил эксперт.
По словам общественного деятеля, если Украине удастся пережить 2020-й, это станет большой победой. Именно на этот год запланировано повышение тарифов ЖКХ, что может привести к разорению жителей страны, отмечает "Царьград".
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