В Киеве придумали новый способ вернуть Крым

Постоянный представитель украинского лидера в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения полуострова. По словам политика, Киев должен создать международную площадку для обсуждения этого вопроса.
Антон Кориневич отметил, что в переговорах будут принимать участие такие страны, как Великобритания, США, Германия и Турция, передает РИА ФАН. При этом обсуждение будет проходить первое время без российской стороны.
Постпред также предложил ввести санкции в отношении организаций, работающих в Крыму. В первую очередь ограничительные меры будут применены к компаниям, которые участвовали в строительстве Крымского моста, сообщает телеканал "360".
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