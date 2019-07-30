"Полный идиотизм": Зеленскому влепили оплеуху за неоправданные надежды украинцев

Президент Украины и его команда должны валяться в ногах у крымчан и во всем им угождать. Такого мнения придерживается эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Нет, я, конечно, предполагал, что в команде у Зеленского неизбежно будут и идиоты, но не до такой же степени. Какой-то там "глава Крыма в изгнании" в Херсоне считает нецелесообразным подавать свет и воду на полуостров", – негодует эксперт. Вадим Манукян отметил, что постоянному представителю украинского президента в Крыму Антону Кориневичу, видимо, снятся плохие сны, "в которых он черпает эту массу бреда".

"А он спросил крымчан, нужна ли им вода и электричество из Украины?" – заявил собеседник "Дни.ру". Манукян констатировал, что жители полуострова и так уже давно всем обеспечены из России. "Ну это же полный идиотизм – рассчитывать на возврат Крыма, при этом продолжать его блокаду", – уверен Манукян.

По словам эксперта, Зеленский и Ко должны в ногах валяться у крымчан и угождать им во всем, чтобы надеяться на что-то. При этом он не понимает, на что именно в принципе они теперь могут надеяться. "Господи, да почему же политиков, находящихся у власти на Украине, вечно отказывает разум? Почему они постоянно рубят сук, на котором сидят?" – влепил оплеуху Владимиру Зеленскому эксперт.

Напомнил он и о том, что шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар ранее и вовсе призвал Украину срочно ввести в Россию войска для поддержки демократии. "Ну не идиот? Жаль украинцев, все время надеются на чудо, выбирают его, а получают в итоге вечно вот этих крикливых и недалеких", - заключил Манукян.

Отметим, ранее стало известно, что в ближайшее время власти Украины во главе с Владимиром Зеленским не собираются возобновлять поставки воды и электричества в Крым. В парламенте полуострова же сообщили, что Крыму не нужно восстановление поставок украинской воды.