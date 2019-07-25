Поклонская врезала завравшемуся Зеленскому

Политик прокомментировала заявление близкого соратника
Зеленского, главы пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрия
Разумкова, который отверг возможность амнистии для военнослужащих Донецкой и
Луганской народных республик. "До сих пор эта война не заканчивается,
особо никаких стремлений со стороны уже новой украинской власти мы не
видим", – сказала депутат на пресс-конференции в Москве.
По ее словам, в окружении Зеленского фактически продолжают политику Порошенко. Это говорит об отказе новых властей Незалежной соблюдать минские соглашения, подчеркнула Поклонская.
Она напомнила, что ездила в Донбасс и забирала раненых детей, за что украинские власти возбудили против нее уголовное дело. Сложившуюся ситуацию она назвала абсурдной. "К сожалению, эта абсурдная ситуация не проходит даже со сменой власти", – с сожалением констатировала парламентарий.
Во время предвыборной кампании Зеленский обещал украинцам покончить с войной в Донбассе. Свое намерение он подтвердил после победы партии "Слуга народа" на парламентских выборах 21 июля.
Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе не было выстрелов#Украина #Зеленский #Донбасс pic.twitter.com/7f6VKmV1io— Пятый канал Новости (@5tv) July 21, 2019
Несмотря на обещания Зеленского, в Донбассе по-прежнему неспокойно. Уже несколько дней в регионе действует перемирие, однако, как и прежде, украинские военные быстро нарушили режим прекращения огня. Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Донецкой республики, силовики обстреляли из минометов город Докучаевск.
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