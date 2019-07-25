Поклонская врезала завравшемуся Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский обещал после вступления в должность прекратить войну в Донбассе. Однако боевые действия в регионе продолжаются. На ситуацию отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она уверена: команда нового лидера Незалежной, как и предыдущий президент, не настроена на поиск мира.



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