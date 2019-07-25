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Политика

Поклонская врезала завравшемуся Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский обещал после вступления в должность прекратить войну в Донбассе. Однако боевые действия в регионе продолжаются. На ситуацию отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она уверена: команда нового лидера Незалежной, как и предыдущий президент, не настроена на поиск мира. 
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Политик прокомментировала заявление близкого соратника Зеленского, главы пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, который отверг возможность амнистии для военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. "До сих пор эта война не заканчивается, особо никаких стремлений со стороны уже новой украинской власти мы не видим", – сказала депутат на пресс-конференции в Москве.

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По ее словам, в окружении Зеленского фактически продолжают политику Порошенко. Это говорит об отказе новых властей Незалежной соблюдать минские соглашения, подчеркнула Поклонская.

Она напомнила, что ездила в Донбасс и забирала раненых детей, за что украинские власти возбудили против нее уголовное дело. Сложившуюся ситуацию она назвала абсурдной. "К сожалению, эта абсурдная ситуация не проходит даже со сменой власти", – с сожалением констатировала парламентарий.

Во время предвыборной кампании Зеленский обещал украинцам покончить с войной в Донбассе. Свое намерение он подтвердил после победы партии "Слуга народа" на парламентских выборах 21 июля.

Несмотря на обещания Зеленского, в Донбассе по-прежнему неспокойно. Уже несколько дней в регионе действует перемирие, однако, как и прежде, украинские военные быстро нарушили режим прекращения огня. Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Донецкой республики, силовики обстреляли из минометов город Докучаевск.

Автор: 25 июля 2019, 14:57
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