Новый глава Незалежной может оказаться для Донбасса и для России гораздо хуже, чем его предшественник Петр Порошенко. Такое мнение выразил композитор Владимир Быстряков в эфире телеканала "НАШ".
По его словам, инструкторы и направляющие у Зеленского будут все те же, что у Порошенко.
"Я даже не удивлюсь, если он будет принимать какие-то шаги – более радикальные, чем Петр Алексеевич, более радикальные в отношении переговоров с Россией и в отношении по положению на Донбассе", – заявил Быстряков.
Он добавил, что уже сейчас один из советников Зеленского выступил с призывом переименовать Россию в Московию и "рубить головы всем на Донбассе". Кроме того, ожидается смычка партии "Слуга народа" с партией "Голос". Позиция же последней заключается в том, что на Донбассе должна быть безоговорочная победа Киева.
"Это все наводит очень такие грустные размышления", – подытожил композитор.
По его словам, все надежды на то, что Зеленский окажется более сговорчивым, чем Порошенко, пора оставить. Коварный план президента Украины заключался именно в том, чтобы усыпить бдительность Москвы.
"Это ни к чему не приведет, на мое глубокое убеждение, есть только два пути – либо продолжать пользоваться займами МВФ и идти в упряжке северо-атлантического сообщества, либо повернуться к России и возобновить все то, что было раньше", – сказал Быстряков.
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