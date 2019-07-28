Стало известно о коварном плане Зеленского

Владимир Зеленский может оказаться для Донбасса значительно худшим вариантом, чем Петр Порошенко. Наблюдатели полагают, что Киев будет все больше ужесточать борьбы с ополченцами.

Новый глава Незалежной может оказаться для Донбасса и для России гораздо хуже, чем его предшественник Петр Порошенко. Такое мнение выразил композитор Владимир Быстряков в эфире телеканала "НАШ".

По его словам, инструкторы и направляющие у Зеленского будут все те же, что у Порошенко.

"Я даже не удивлюсь, если он будет принимать какие-то шаги – более радикальные, чем Петр Алексеевич, более радикальные в отношении переговоров с Россией и в отношении по положению на Донбассе", – заявил Быстряков.

Он добавил, что уже сейчас один из советников Зеленского выступил с призывом переименовать Россию в Московию и "рубить головы всем на Донбассе". Кроме того, ожидается смычка партии "Слуга народа" с партией "Голос". Позиция же последней заключается в том, что на Донбассе должна быть безоговорочная победа Киева.

"Это все наводит очень такие грустные размышления", – подытожил композитор.

По его словам, все надежды на то, что Зеленский окажется более сговорчивым, чем Порошенко, пора оставить. Коварный план президента Украины заключался именно в том, чтобы усыпить бдительность Москвы.

"Это ни к чему не приведет, на мое глубокое убеждение, есть только два пути – либо продолжать пользоваться займами МВФ и идти в упряжке северо-атлантического сообщества, либо повернуться к России и возобновить все то, что было раньше", – сказал Быстряков.