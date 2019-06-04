Дмитрий Саблин: Севастополь нуждается в единстве власти

Депутат Госдумы, секретарь севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Саблин дал развернутое интервью журналистам. Политик рассказал о своем видении развития Севастополя и Крыма, оценил нынешнюю ситуацию в российско-украинских отношениях, высказался о работе движения "Антимайдан", координатором которого он является, а также затронул ряд других актуальных тем.



Севастополь – город очень своеобразный, а его жители очень требовательны, отметил Саблин. По его признанию, над предложением возглавить городское отделение "Единой России" он не думал ни минуты. "И пока у меня есть силы, я готов их отдать на благо Севастополя", – сказал депутат в беседе с главным редактором издания "Ридус" Андреем Гулютиным.



Больше всего Севастополь нуждается в единстве власти, уверен Саблин. Денег на нужды города федеральные власти не жалеют, появляется много возможностей для развития, но двигаться вперед мешает конфликт внутри местных элит, подчеркнул единоросс.

По его словам, противоречия между законодательной и исполнительной ветвями власти влияет даже на фракцию "ЕР" в местном парламенте. При этом страдают от внутриэлитного конфликта прежде всего горожане, но понимания этого у местных властей пока нет, посетовал Саблин.

Антагонизм между законодательной и исполнительной ветвями снижает общую эффективность власти в Севастополе: местные парламентарии с одной стороны, и губернатор и его окружение с другой, пытаются друг другу досадить, а некоторые решения принимаются вопреки всякой логике, отметил Саблин.

"Я надеюсь, что грядущие выборы исправят эту проблему и город будет развиваться динамично и системно", – сказал депутат.

В отличие от севастопольской элиты, в местном отделении "Единой России" подобных конфликтов не возникает, подчеркнул парламентарий. Саблин высоко оценил коллектив в партии, президиуме и политсовете.

Он доволен работой районных депутатов Севастополя, руководителей муниципальных образований. "Всех этих людей действительно можно назвать единомышленниками", – сказал Саблин.

Актуальными для города русской воинской славы остаются и градостроительные вопросы. Говоря о составлении и принятии генплана застройки города, Саблин напомнил, что территория Севастополя сопоставима по площадью с Москвой в пределах кольцевой автодороги (МКАД).

При принятии столь важного документа нужно в первую очередь учитывать интересы горожан, отметил единоросс. По его словам, проголосовать один раз за целый генплан невозможно, не исключено, что нужно делить регион на участки и по каждому из них проводить общественные слушания. На них необходимо приглашать местных жителей и корректировать документ согласно их замечаниям.

"Я бы, например, на сегодняшний день прекратил бы точечную застройку. Надо прорабатывать вопрос комплексного развития территории", – сказал Саблин.

Затронул секретарь севастопольского отделения "Единой России" и вопрос реализации национальных проектов в Крыму. Он напомнил, что местные партийцы четко следуют решениям президиума "ЕР", а также премьер-министра Дмитрия Медведева.

Единороссы должны направить все силы на реализацию нацпроектов, подчеркнул законодатель. Вместе с тем он посетовал на отсутствие конструктивного взаимодействия по нацпроектам с исполнительной властью Севастополя. Саблин выразил надежду, что недопонимание удастся преодолеть.

Проблемы порождает и переход с украинского законодательства на российское. В решении вопросов юридического характера горожанам помогает правозащитный проект "Точка опоры". Он работает уже в 14 регионах и хорошо себя зарекомендовал, подчеркнул Саблин.

"Люди к нам идут. Причем не только ветераны. Мы не отказываем никому. К нам за помощью обратиться может каждый житель Севастополя", – сказал секретарь севастопольского отделения "Единой России".

Затронул Дмитрий Саблин и российско-украинские отношения. В частности, он прокомментировал решение президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов гражданам Донецкой и Луганской республик.

Жители Донбасса очень ждали российских паспортов, ведь прошлые украинские власти лишили их политических прав только лишь за то, что они твердо выразили свою политическую позицию, отметил Саблин. "В результате они не могли поступать в институты, не могли найти работу, не могли получать пенсию", – подчеркнул единоросс и поблагодарил главу государства за его решение.

Несмотря на известные трудности в отношениях Москвы и Киева, Россия и Украина как две братские страны все равно будут вместе, уверен парламентарий. "Чем лучше мы будем работать в Севастополе, тем быстрее решится вопрос с Украиной", – подчеркнул Саблин.

Несмотря на занятость на посту секретаря севастопольского отделения "ЕР", Саблин продолжает активное участие в деятельности общественного движения "Антимайдан". По его словам, активисты работают по двум направлениям – мобилизационное и информационно-просветительское.

"Боевое братство" проводит от 500 до 1500 мобилизационных мероприятий в неделю, уточнил Саблин. Если деструктивные силы вновь попытаются раскачать ситуацию в стране, то активисты "Антимайдана" не останутся в стороне, заявил депутат.

По его словам, задача активистов – проводить массовые мероприятия и не допустить повторения украинских событий в России, объяснить людям, зачем и для чего деструктивные силы пытаются раскачать ситуацию в стране.

Саблин упомянул о ситуации в Архангельской области. "Бесспорно, мы должны думать об экологии. Но мы должны и объяснять, что экологическая ситуация зависит и от самих людей. Мы в постоянном режиме пытаемся двигаться в этом направлении", – подчеркнул он.

Как писали ранее "Дни.ру", Дмитрий Саблин, который также возглавляет депутатскую группу по связям с парламентом Сирии, организовал детям погибших российских и сирийских военнослужащих встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Ребята прибыли в нашу страну в начале мая по личному приглашению депутата и организации "Боевое братство".