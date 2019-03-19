Дума проконтролирует выполнение поручений Медведева по нацпроектам

В поручениях премьер-министра России Дмитрия Медведева, направленных на скорейшую организацию работы по использованию выделенных на нацпроекты бюджетных средств, нашли отражение вопросы, которые обсуждались в Госдуме. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.



По словам парламентария, у депутатов есть большое пространство для контроля, на котором имеет смысл сосредоточиться всем комитетам нижней палаты. "Контролируя те средства, которые должны были уже быть отработаны по принятому бюджету и которые сегодня должны поступить регионам", – сказал депутат, отметив, что предстоит большая совместная работа с правительством.



Каждый парламентарий должен располагать информацией о том, какие проекты в каких регионах получат финансирование в рамках реализации национальных проектов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. К работе необходимо подключить и кабинет министров, если законодателям потребуется дополнительная информация. "Не должны затягиваться и ситуация, и время – чтобы бюрократия не убивала смысл работы", – сказал спикер.

Володин выразил благодарность Медведеву за оперативное принятие решений. По его словам, было бы правильно в случае принятия депутатами постановления иметь возможность заслушать тех, кому оно адресуется.

Ранее премьер-министр подписал поручения, касающиеся скорейшей организации работы по использованию в текущем году бюджетных средств на нацпроекты. Решение председателя правительства было принято после обращения Госдумы с предложением пересмотреть финансирование национальных проектов.

На одном из пленарных заседаний в середине марта Андрей Макаров отметил, что на начало месяца в регионах распределено порядка 1,3% от выделенных на нацпроекты средств. Выступавший ранее в рамках правительственного часа министр экономического развития Максим Орешкин точно ответить на этот вопрос не смог.

Получается, отметили на Охотном Ряду, что огромная часть средств лежит мертвым грузом на счетах казначейства и не перечисляется в регионы на выполнение задач, поставленных президентом. "Проблема не в законе, а в правоприменении. Этот стереотип необходимо сломать", – заявил глава думского комитета по бюджету и налогам.

В связи со сложившейся ситуацией депутаты направили обращение главе правительства с предложением пересмотреть процесс поступления бюджетных средств в субъекты Федерации. Законодатели подчеркнули, что необходимо изменить нормативную базу финансирования нацпроектов и предложили премьер-министру дать поручения федеральным ведомствам и министерствам, чтобы средства поскорее дошли до регионов.

Напомним, в ближайшие пять лет расходы на национальные проекты в России превысят 25 триллионов рублей. Из этих средств на экономический рост направят более десяти триллионов рублей, расходы на человеческий капитал составят 5,7 триллиона, на комфортную среду для жизни – 9,9 триллиона.