Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года

Совету Европы следовало бы вернуть России взносы за три года неучастия нашей делегации в работе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом завил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Москва не участвовала в работе организации несколько нет, но при этом платила взносы.



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