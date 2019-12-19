США готовятся нанести новый удар России из-за Крыма

Автор инициативы предлагает законодательно закрепить обвинение России в нарушении религиозных свобод в Донбассе и Крыму. Роджер Уикер считает, что российские власти притесняют крымских татар-мусульман, Православную церковь Украины и христиан-протестантов.
По мнению сенатора, эти обстоятельства должны сыграть важную роль при решении вопроса, является ли Россия страной, "вызывающей обеспокоенность" в сфере свободы вероисповедания. Подобный статус предусматривает введение ряда санкций, в их числе – запрет на кредиты и торговые отношения.
Как уточняет РИА Новости, законопроект пока находится на рассмотрении комитета по международным отношениям Сената Соединенных Штатов. Если документ будет утвержден, то его направят на голосование в палату представителей, а затем – президенту Дональду Трампу.
Ранее посол Америки в Греции Джеффри Пайетт сделал неоднозначное заявление. Дипломат обвинил Россию в использовании религии для достижения политических целей. В Москве раскритиковали высказывание посла.
Напомним, в марте 2014 года был проведен референдум о статусе Крыма. По итогам голосования, полуостров вошел в состав России. За воссоединение проголосовали почти 100% жителей Крыма, передает РИА ФАН.
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