Из ПАСЕ вышвырнули напавшего на россиян сумасшедшего

Антироссийская истерия, которую западные СМИ раздували на протяжении длительного времени с усердием, достойным лучшего проявления, продолжает приносить свои плоды. Часто появление России на международных политических площадках сопровождается досадными инцидентами.
Например, когда слово на заседании ПАСЕ взял глава российской делегации Петр Толстой, на балкон проник незивестный, передает RT. "Какой-то сумасшедший", – отрекомендовал его глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Этот безумец начал выкрикивать антироссийские лозунги и мешать выступать Петру Толстому. Спикер ПАСЕ Лилиан Мори Паскье распорядилась, чтобы возмутителя спокойствия удалили из зала. Инцидент попал на видео.
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