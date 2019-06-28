Обиженный Порошенко брызжет слюной после триумфа России на ПАСЕ

Экс-президент Украины заявил, что Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признать Крым российским. Об этом Петр Порошенко написал в своем Facebook.

Политик сделал такое заключение исходя из того, что Россия восстановила полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это обстоятельство очень обидело Петра Порошенко и заставило буквально брызгать слюной.

"Демарш нашей дипломатической команды в ПАСЕ был абсолютно оправдан. Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах", – заявил он в соцсети. Ранее, 25 июня, Петр Порошенко говорил, что собирается бороться с распространением "вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса".

Для этого Петр Порошенко собрался задействовать все свои внешнеполитические связи. Заявление политика прозвучало вскоре после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и пригласила нашу страну поучаствовать в июньской сессии.

РИА Новости: "Глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку проекта "Северный поток-2" и призвал вернуть Россию в международное сообщество".



Немедленно на "Миротворец". — Голос Мордора (@spacelordrock) 8 июня 2019 г.

Как писали "Дни.ру", Петр Порошенко опубликовал в Facebook сообщение о решении американских властей поддержать санкции против проекта "Северный поток – 2". Он отметил, что транзит российских энергоносителей в Европу по-прежнему придется осуществлять через украинскую территорию.