На Украине переживают из-за возвращения России в ПАСЕ

Он заверил, что Украина все-таки будет участвовать в ПАСЕ, но в ограниченном составе. По словам политика, представители предыдущей делегации Рады в ассамблее, в том числе и он, планируют посетить предстоящую сессию.
Гончаренко заявил, что интересы Украины надо отстаивать. Он добавил, что не может допустить, чтобы на полях ПАСЕ звучала позиция Кремля и не звучала позиция Украины. Депутат в истерике. "Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин. Мы не имеем права это допустить", – цитирует Гончаренко "Царьград".
Примечательно, что ранее появилась информация о том, что Верховная Рада Украины решила пропустить предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Европы. Депутаты Незалежной считают, что после возвращения России в ПАСЕ организации нельзя доверять.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что ПАСЕ игнорирует свои же интересы и нарушает принципы. В своем Фейсбук-аккаунте он подробно объяснил, почему Киев не может ехать на предстоящую сессию. "Украина пока воздержится от командировки своей делегации…", – резюмировал Яремко.
По словам депутата, Украина будет разрабатывать план "восстановления доверия" к ПАСЕ. Осенняя сессия ассамблеи пройдет с 30 сентября по 4 октября.
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