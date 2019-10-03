"Государственная измена": Зеленского отправляют в тюрьму

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Четверг 3 октября
Лента новостей
13:32
Уставший от грязи и сплетен Шепелев задумался об уходе
13:31
Гороскоп на неделю с 07 по 13 октября 2019 года
13:30
Под Москвой школьник зверски убил одноклассницу
12:43
Мужчина убил пенсионера из-за поражения в шахматы
12:14
Сына вице-президента МТС взяли штурмом в Москве
11:55
"Очень чувственно": Дарья Мороз показала задорные соски
11:55
"Мы его потеряли": страшное заявление Цымбалюк-Романовской о Джигарханяне
11:36
Валерия из-за болезни потеряла ребенка от Пригожина
11:28
Русская Кардашьян возбудила народ прилюдными ласками (видео)
11:14
"Засужу барыг!": взбешенная Кравец подала иск на клинику после новости об онкологии
10:43
Самая молодая миллионерша бросила мужа из-за пустяка
10:28
В Москве одноклассники окунули школьника головой в унитаз
10:18
Шалости полуголого Галкина в туалете попали на видео
09:58
"Не пытайте меня": слова Навки о беременности ошеломили народ
09:50
Вырядившуюся Кудрявцеву побили на премии ТЭФИ
09:32
"Открыли глаза": Брежнева сделала заявление о похождениях Меладзе
09:14
Звезда Голливуда подверглась дерзкому нападению (видео)
09:13
Боец Емельяненко попал в потасовку в одном из ресторанов Москвы
09:12
"Как смерть": болезненный вид резко сдавшей Пугачевой вызвал оторопь
08:53
Взорвавшаяся Кудрявцева отправила Первый канал в нокаут
08:23
"Принимает лекарства": сын проболтался о здоровье Джигарханяна
08:16
Личные данные миллионов клиентов Сбербанка слили в Сеть
08:11
"Не мог стоять, тряслись руки": Боярский резко сдал после скандала
08:06
Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк
06:20
"Что это? Слабоумие?": вступившуюся за Собчак Бондарчук обозвали облезлой бабушкой
06:20
Нашумевший клип о Москве испортил отношения Тимати и Гуфа
04:12
Только родившая звезда шоу "Дом-2" устроила мужу истерику из-за новой стрижки
02:02
"Ты что, папа?": Нюша показала забавы мужа и маленькой дочери
00:03
Водонаева распекла знаменитую супермодель за щеки и жир
22:29
В Подмосковье грузовик сбил крокодила
22:26
В России отозвали провоцирующее рак желудка лекарство
21:53
Вскрылась правда о "наркомании" Димы Билана
21:00
Внушает опасения: Елизавета II напугала народ отказом от операции
20:50
Москвичку заподозрили в зверском избиении дочери
20:33
"Дикость": Пригожин резко высказался о вакханалии с онкобольной Заворотнюк
20:17
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
20:13
В Москве арестован замдиректора "Аэрофлота"
19:43
В страшной аварии в Башкирии погибла женщина
19:35
В Удмуртии нашли бездомного верблюда
19:31
Зачитали права: Новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
19:24
В Петербурге завершился Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend
18:53
"Никогда не повторю этот трюк": звезда "Папиных дочек" рассказала о страшных родах
18:40
Подробности нападения "меченосца" на училище в Финляндии
18:04
Маркл оконфузилась после разлуки с мужем
17:56
Водителей могут освободить от штрафов в непогоду
17:29
"Спелись": дочь и молодая зазноба Виторгана стали подругами
17:23
Мужчина сзади: сексуальная Гузеева встала в пикантную позу
16:56
Заговорившей о приличиях Хилькевич припомнили участие в эротических съемках
16:49
Необычное фото с Крымского моста смутило народ
16:44
Галкин неожиданно сел на странную диету
16:42
"Что за ребетенок?": Лобода заинтриговала нежным снимком с малышом
16:30
Куда сходить в Москве: афиша c 4 по 10 октября
16:19
Рудковская увезла малолетнего сына работать в Италию
16:09
"Гостевой брак?": Брежнева отреагировала на слухи об изменах мужа
15:57
Директор Заворотнюк высказался о возвращении актрисы в телешоу
15:36
Соцсети затянули: похоронам Захарова Пугачева предпочла развлечения в интернете
15:34
"Как фольга": известную модель отчихвостили за образ на свадьбе
15:19
"У меня еще один сын!": 89-летний Краско сделал сенсационное признание
15:00
"Через день я стал употреблять наркотики": Гуф рассказал о начале романа с Топурией
14:48
Актер из фильма "А если это любовь?" умер после продолжительной болезни
14:42
"Это осознанная пауза!": Джанабаева поделилась самым сокровенным
14:34
Пугачеву в мини-платье облобызали с головы до ног
14:34
Погибнут миллионы: в США пришли в ужас от угрозы из России
14:22
Москвичка умерла после пластики груди
14:08
Хабалка Тимошенко унизила жителей Донбасса
14:04
Чурикова ошеломила россиян необычным образом
14:04
"Вот и сказочке конец": Костенко высказалась о разводе с Тарасовым
13:54
Шоумен не отец? Сын Алибасова закричал после обнародования результатов ДНК-теста
13:46
Госпереворот в США: сделано заявление об отстранении Трампа
13:42
Российские пограничники открыли огонь по северокорейскому судну
13:33
"Вот и вся магия": участников нового сезона "Битвы экстрасенсов" вывели на чистую воду
13:19
Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов
13:17
В Нидерландах вспомнили о роли Украины в крушении MH17
13:04
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город (видео)
12:56
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
12:51
Дорого заплатят: взбешенный принц Гарри встал грудью за оплеванную Маркл
12:46
Москвичей предупредили о резком похолодании
12:33
Иссохшая Селин Дион пошла на крайние меры ради молодого альфонса
12:14
51-летняя Кабо восхитила народ пикантными снимками
12:11
Изворотливый Зеленский пошел на обман Путина
11:59
Знаменитый певец скончался в возрасте 80 лет
11:47
"Серьезные проблемы со здоровьем": вскрылась причина исчезновения известной певицы
11:37
В Череповце пенсионерку обманули на 7 миллионов рублей
11:34
Американская супермодель спихнула с подиума неожиданную конкурентку (видео)
11:29
"Мисс Бумбум-2019": найдена обладательница лучших в мире ягодиц
11:11
Зеленский довел до истерики неуравновешенного Порошенко
11:07
Самые дешевые туры осени
11:06
Похудевший Семчев рассказал о симпатии к девушкам с аккуратной зоной бикини
11:03
Водитель сгорел заживо: под Петербургом легковушка столкнулась с автобусом
11:00
"Поэтому я и жива": пережившая рак Сурганова дала дельный совет умирающей Заворотнюк
10:47
Не вызывает рак: опровергнута теория о пагубном влиянии мяса
10:31
Мертвую Началову оплевали из-за истории с наркотиками
10:30
"Дай Бог вам и вашим семьям все это обойти": Запашный сделал обращение из больницы
10:29
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
10:05
Ургант грязно выругался в эфире Первого канала
10:02
"Не чувствовала себя в безопасности": Джоли шокировала неожиданным признанием
09:50
Умер автор музыки к фильму "Мимино"
09:33
Канделаки откровенно о сексе с известным футболистом
09:22
Есть пострадавшие: в Химках загорелась квартира
09:05
Во Владивостоке мужчина забил кондуктора до смерти
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Звезды прощаются с Захаровым
Топ-8 книг с неожиданным финалом
"Его унижают": робкий Зеленский превратился в мальчика для битья
Росконтроль назвал марки опасного молока
"Самый модный пенсионер эстрады": Водонаева оценила ушедшего из семьи Петросяна
Народ не пускают к гробу Марка Захарова
Политика

"Государственная измена": Зеленского отправляют в тюрьму

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
О начале нового Майдана стали говорить многочисленные эксперты, глядя на реакцию радикально настроенной украинской общественности на подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Протесты против Владимира Зеленского и той политики, которую он согласился проводить в отношении Донбасса, могут закончиться уголовным разбирательством.
прочитано 775 раз

Судя по реакции украинского общества на первые шаги для завершения гражданского конфликта на востоке страны, весьма заметная часть радикально настроенных националистов не ожидала окончания кровопролития. Новый Майдан стал собираться в Киеве против выполнения минских договоренностей.

ПО ТЕМЕ

Запад сделал грозное предупреждение вертлявому Зеленскому

Загнанному в угол Зеленскому грозит страшная опасность

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Протесты против Владимира Зеленского объединили разные политические силы. От лица недовольных,в частности, высказался бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный. В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" не имеет юридической силы, поскольку сам факт оформления подобного документа без соответствующих процедур, предусмотренных украинским законодательством, неправомерен.

"А теперь возьмите, с одной стороны положите закон о правовом режиме военного времени, закон об обороне, закон о международных договорах, а справа – текст, о котором шла речь в Минске. Если под этим текстом появится чья-то подпись, можно сразу открывать уголовное дело", – цитирует издание "Политнавигатор" дипломата.

По его словам, согласие с "формулой Штайнмайера" влечет за собой сразу несколько серьезных обвинений, которые могут закончиться реальным тюремным заключением. "Во-первых, это превышение полномочий, во-вторых, это государственная измена на основе торговли суверенитетом и территориальной целостностью", – уверен Роман Бессмертный.

Свое предупреждение он направил, в первую очередь, в адрес Владимира Зеленского. "Если такие подписи появятся, он получит не только политическое фиаско, он получит и собственное фиаско", – подчеркнул дипломат.

Автор: 3 октября 2019, 13:26

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Хабалка Тимошенко унизила жителей Донбасса
Госпереворот в США: сделано заявление об отстранении Трампа
Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов
В Нидерландах вспомнили о роли Украины в крушении MH17

Шоу-бизнес

"Кошелек" Пугачевой обчистили в Москве
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
Уставший от грязи и сплетен Шепелев задумался об уходе
"Наш союз был предрешен судьбой": Андрей Григорьев-Апполонов ушел к парню после гибели жены

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Убитую горем дочь сняли на прощании с Захаровым
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
Шоу-бизнес

Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк

Поклонники получили шанс увидеть артистку
Шоу-бизнес

"Как смерть": болезненный вид резко сдавшей Пугачевой вызвал оторопь

Народ переживает за певицу
Шоу-бизнес

"Принимает лекарства": сын проболтался о здоровье Джигарханяна

Артист следует всем предписаниям врачей
Шоу-бизнес

Мертвую Началову оплевали из-за истории с наркотиками

Из-за Натальи Бочкаревой досталось многим звездам

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 07 по 13 октября 2019 года
Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Каждый имеет право на второй шанс": освободившихся Мамаева и Кокорина взяли под защиту после травли
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера

Регионы

"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
Русский Север очистят от нелегальных свалок
Повреждение конструкций: жуткие последствия аварии у Крымского моста сняли на видео
Опубликовано видео первого пуска новейшей ракеты "Оникс"
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru