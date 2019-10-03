"Государственная измена": Зеленского отправляют в тюрьму

О начале нового Майдана стали говорить многочисленные эксперты, глядя на реакцию радикально настроенной украинской общественности на подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Протесты против Владимира Зеленского и той политики, которую он согласился проводить в отношении Донбасса, могут закончиться уголовным разбирательством.

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