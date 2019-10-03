"Государственная измена": Зеленского отправляют в тюрьму

Судя по реакции украинского общества на первые шаги для завершения гражданского конфликта на востоке страны, весьма заметная часть радикально настроенных националистов не ожидала окончания кровопролития. Новый Майдан стал собираться в Киеве против выполнения минских договоренностей.
Протесты против Владимира Зеленского объединили разные политические силы. От лица недовольных,в частности, высказался бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный. В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" не имеет юридической силы, поскольку сам факт оформления подобного документа без соответствующих процедур, предусмотренных украинским законодательством, неправомерен.
"А теперь возьмите, с одной стороны положите закон о правовом режиме военного времени, закон об обороне, закон о международных договорах, а справа – текст, о котором шла речь в Минске. Если под этим текстом появится чья-то подпись, можно сразу открывать уголовное дело", – цитирует издание "Политнавигатор" дипломата.
На Майдане в Киеве опять митинг. Участники протестуют против одобренной вчера формулы Штайнмайера.— RT на русском (@RT_russian) October 2, 2019
Видео Ruptly pic.twitter.com/1KpCo03ZKR
По его словам, согласие с "формулой Штайнмайера" влечет за собой сразу несколько серьезных обвинений, которые могут закончиться реальным тюремным заключением. "Во-первых, это превышение полномочий, во-вторых, это государственная измена на основе торговли суверенитетом и территориальной целостностью", – уверен Роман Бессмертный.
Свое предупреждение он направил, в первую очередь, в адрес Владимира Зеленского. "Если такие подписи появятся, он получит не только политическое фиаско, он получит и собственное фиаско", – подчеркнул дипломат.
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