Запад сделал грозное предупреждение вертлявому Зеленскому

Многие на Западе настороженно относятся к олигарху Игорю Коломойскому. Американский дипломат, бывший посол на Украине Стивен Пайфер выступил с предупреждением президенту Владимиру Зеленскому: если глава государства будет сохранять тесные отношения с бизнесменом, то новых кредитов и другой помощи ему не видать как своих ушей.



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