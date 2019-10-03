Запад сделал грозное предупреждение вертлявому Зеленскому

На своей странице в "Твиттер" дипломат напомнил о недавней отставке главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Данилюка. Причиной ухода стало сильное влияние олигарха на власть, а также сложные отношения с главой офиса президента Андреем Богданом.
Пайфер сделал недвусмысленное предупреждение Зеленскому, что его дальнейшие шашни с бизнесменом могут выйти Киеву боком. "Если Коломойский действительно имеет влияние, это плохо будет воспринято Международным валютным фондом и теми, кто поддерживает Украину на Западе", – написал дипломат.
Отставка Данилюка – следствие борьбы олигархов за влияние на президента Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук. Кроме Игоря Коломойского за "доступ к телу" борется олигарх Виктор Пинчук.
Зеленский обещал,что не будет кумовства— Президент Скандинавский БОМЖ (@YevhenZA) October 2, 2019
Зеленский обещал конкурсный отбор на должности
Теперь Зеленский обещает,что не будет капитуляции....
В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что Зеленский формально является главой государства, а на самом деле страной управляют другие люди. Политолог уверен: президент сильно зависит от Коломойского, и это, на его взгляд, является главной проблемой Украины.
"Зеленский ментально несамостоятелен, его унижают, обижают", – сказал политолог в эфире на телеканале "Россия 1".
Игорь Коломойский покинул Украину в 2017 году из-за конфликта с Петром Порошенко. Обратно он вернулся после инаугурации Владимира Зеленского. Президент своих связей с олигархом не отрицает, но уверяет, что их отношения остаются вне политики.
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