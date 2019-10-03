Названа причина неадекватного поведения Зеленского

Синдромом гиперактивности страдают в основном дети, но бывает так, что человек вырастает с этим недугом, отметил эксперт. Такие люди не могут сконцентрироваться на одном деле и быстро переключаются, плохо усваивают информацию, а если воспринимают, то зачастую интерпретируют по-своему, напоминил Сосновский симптомы заболевания.
По его словам, недуг можно лечить терапией или медикаментами. Порой таким людям рекомендуют сильнодействующие средства – галоперидол или марихуану, отметил эксперт.
Он вспомнил о громком заявлении бывшего президента Петра Порошенко во время предвыборной гонки. Тогда политик намекнул, что его оппонент может принимать запрещенные вещества.
"Можно сделать определенную заочную диагностику выступлений Зеленского и прийти к выводу, что действительно, есть признаки того, что у него в определенной степени присутствует такой синдром", – сказал Сосновский в эфире ютуб-канала PolitWera.
В таком случае Зеленский может принимать сильнодействующие вещества, чтобы заглушить скачкообразное состояние, предположил политолог. Получается, что важные государственные решения принимает человек, находящийся не в самом адекватном состоянии, развивает мысль эксперт.
Наблюдатели уже замечали странности в поведении президента Украины. Всегда находчивый и сообразительный Зеленский после вступления в должность президента стал выступать по бумажке. Бывшего комика как будто подменили, возмущаются эксперты.
Странно себя вел украинский лидер и на одном из совещаний пару месяцев назад. Зеленский постоянно озирался вокруг, пил много воды. То его лицо искажала гримаса паники, то он выглядел чрезмерно спокойным.
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