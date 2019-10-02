Загнанному в угол Зеленскому грозит страшная опасность

В России положительно оценили подписание украинской стороной согласия на "формулу Штайнмайера", определяющую порядок выполнения минских соглашений. Однако внутри самой Украины нашлось немало критиков этого документа.

Когда были подписаны минские соглашения, призванные обеспечить мирное решение кризиса в Донбассе, а следом за ними – "формула Штайнмайера", уточняющая этот процесс, Петр Порошенко приписал все заслуги за это себе. Это не помешало ему быть среди тех, кто активно критикует Владимира Зеленского и за минские соглашения, и за "формулу Штайнмайера".

В России приветствовали согласие украинской стороны на "формулу Штайнмайера" и, вместе с тем, выразили удивление на счет начавшейся критики этой меры. "Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: "Объясните, почему вы предаёте украинский народ". Эта формула известна уже скоро как четыре года", – заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация несет в себе серьезную угрозу для президента Украины Владимира Зеленского. Они отмечают, что у Петра Порошенко и его постоянных у временных союзников, объединившихся ради давления на украинского лидера, в руках оказались серьезные информационные ресурсы. "Естественно, они могут и будут стремиться использовать подписание формулы Штайнмайера и последующие шаги украинской власти в рамках кампании, в которой будут обвинять украинскую власть в сдаче позиций", – цитирует RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.

Формула Штанмайера - это гибридный план Кремля. Это по сути легитимация и суверенизация донецкого бандитского анклава. Украина, подписывая на этот план добровольно капитулирует. Годы войны и жертвы оказались напрасными. Должностные лица в очередной раз, как в 2014, сдали страну. pic.twitter.com/KXAdZTp881 — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) October 1, 2019

Политолог и экономист Александр Дудчак, в свою очередь, отмечают, что загнанный в угол Зеленский может без особых усилий выбраться из ловушки, в которой оказался. "У нынешней власти есть все возможности завершить эти выступления, лишить их финансирования или повлиять на тех, кто их спонсирует", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что президент Украины не делает этого, поскольку у него есть свои планы на "непримиримых противников", поскольку их вмешательством можно будет оправдать перед мировым сообществом любые промедления и даже откровенный саботаж. "Их тоже держат в резерве, чтобы в случае чего можно было бы изобразить – что есть несогласные, использовать их для имитации общественного мнения и давления на власть", – уверен Александр Дудчак.