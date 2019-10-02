Загнанному в угол Зеленскому грозит страшная опасность

Когда были подписаны минские соглашения, призванные обеспечить мирное решение кризиса в Донбассе, а следом за ними – "формула Штайнмайера", уточняющая этот процесс, Петр Порошенко приписал все заслуги за это себе. Это не помешало ему быть среди тех, кто активно критикует Владимира Зеленского и за минские соглашения, и за "формулу Штайнмайера".
В России приветствовали согласие украинской стороны на "формулу Штайнмайера" и, вместе с тем, выразили удивление на счет начавшейся критики этой меры. "Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: "Объясните, почему вы предаёте украинский народ". Эта формула известна уже скоро как четыре года", – заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Эксперты считают, что сложившаяся ситуация несет в себе серьезную угрозу для президента Украины Владимира Зеленского. Они отмечают, что у Петра Порошенко и его постоянных у временных союзников, объединившихся ради давления на украинского лидера, в руках оказались серьезные информационные ресурсы. "Естественно, они могут и будут стремиться использовать подписание формулы Штайнмайера и последующие шаги украинской власти в рамках кампании, в которой будут обвинять украинскую власть в сдаче позиций", – цитирует RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.
Формула Штанмайера - это гибридный план Кремля. Это по сути легитимация и суверенизация донецкого бандитского анклава. Украина, подписывая на этот план добровольно капитулирует. Годы войны и жертвы оказались напрасными. Должностные лица в очередной раз, как в 2014, сдали страну. pic.twitter.com/KXAdZTp881— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) October 1, 2019
Политолог и экономист Александр Дудчак, в свою очередь, отмечают, что загнанный в угол Зеленский может без особых усилий выбраться из ловушки, в которой оказался. "У нынешней власти есть все возможности завершить эти выступления, лишить их финансирования или повлиять на тех, кто их спонсирует", – подчеркнул он.
Эксперт добавил, что президент Украины не делает этого, поскольку у него есть свои планы на "непримиримых противников", поскольку их вмешательством можно будет оправдать перед мировым сообществом любые промедления и даже откровенный саботаж. "Их тоже держат в резерве, чтобы в случае чего можно было бы изобразить – что есть несогласные, использовать их для имитации общественного мнения и давления на власть", – уверен Александр Дудчак.
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