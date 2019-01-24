Володин предложил ввести психологические тесты для чиновников
Плох тот депутат, который не умеет сопереживать, любить людей, сказал Володин. "Когда речь идет о государственной или муниципальной службе, возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определенные психологические тесты при приеме на работу", – сказал спикер в беседе с журналистами "Парламентской газеты".
Володин не исключил, что соответствующие нормы появятся в поправках к закону о государственной службе или в корректировке требований к претендентам. По словам спикера, если ранее кандидат позволял себе хамское отношение к людям, то это должно стать ограничением на занятие должности.
"Правильно, что мы обсуждаем эти темы, не замалчиваем, иначе это приведет к снижению доверия и качества власти", – сказал Володин.
Напомним, ранее общественность взбудоражили заявления теперь уже бывшего директора департамента детских проектов Свердловской области Ольги Глацких. Чиновница заявила, что государство детям ничего не должно, а забота о них – исключительно обязанность родителей.
В Госдуме заявления Глацких подвергли критике. По словам председателя думского комитета по культуре Елены Ямпольской, обязанности перед подрастающим поколением для государства – в числе основных.
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