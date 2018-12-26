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Политика

Россияне рвутся в политические лидеры

Фото: vk.com/duma
Участниками образовательного модуля "Политический лидер" Высшей партийной школы "Единой России" хотят стать 3,5 тысячи кандидатов. По словам депутата Госдумы, первого заместителя секретаря генсовета "ЕР" Ольга Баталиной, конкурс на одно место составил 23 человека.   
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В связи с высоким интересом и ежедневным поступлением анкет в партии решили сдвинуть сроки окончания приема заявок. Если раньше зарегистрироваться можно было до 28 декабря, то теперь все желающие смогут сделать это до 15 января.  

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"Следующий этап отбора участников - видеорезюме – стартует 10 января. У нас будет возможность поближе познакомиться с участниками проекта", – отметила Баталина. 

Регионом – лидером по числу присланных анкет стала Ростовская область. По словам парламентария, оттуда была подана 261 заявка.

Ольга Баталина. Фото: er.ru

Также в первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Тамбовская, Астраханская и Липецкая области, Башкирия, Мордовия и Пермский край.  

"Политический лидер" – первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийной школы "Единой России". Целевая аудитория проекта – политики со стажем, с опытом общественной работы. 

Для недельного обучения в Москве будет отобрано 150 участников. Лучшие будут зачислены в кадровый резерв "ЕР". 

Проект открыт для людей от 20 до 50 лет – единороссов и сторонников партии, членов фракций "Единой России" в законодательных собраниях регионов, активных граждан и других.

Ранее "Дни.ру" писали о результатах партийного проекта для молодых людей в возрасте до 35 лет "ПолитСтартап". По итогам единого дня голосования в сентябре каждый шестой кандидат, участвовавший в нем, стал депутатом.  

Автор: Иван Поляков26 декабря 2018, 12:25

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