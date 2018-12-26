Россияне рвутся в политические лидеры
В связи с высоким интересом и ежедневным поступлением анкет в партии решили сдвинуть сроки окончания приема заявок. Если раньше зарегистрироваться можно было до 28 декабря, то теперь все желающие смогут сделать это до 15 января.
"Следующий этап отбора участников - видеорезюме – стартует 10 января. У нас будет возможность поближе познакомиться с участниками проекта", – отметила Баталина.
Регионом – лидером по числу присланных анкет стала Ростовская область. По словам парламентария, оттуда была подана 261 заявка.
Также в первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Тамбовская, Астраханская и Липецкая области, Башкирия, Мордовия и Пермский край.
"Политический лидер" – первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийной школы "Единой России". Целевая аудитория проекта – политики со стажем, с опытом общественной работы.
Для недельного обучения в Москве будет отобрано 150 участников. Лучшие будут зачислены в кадровый резерв "ЕР".
Проект открыт для людей от 20 до 50 лет – единороссов и сторонников партии, членов фракций "Единой России" в законодательных собраниях регионов, активных граждан и других.
Ранее "Дни.ру" писали о результатах партийного проекта для молодых людей в возрасте до 35 лет "ПолитСтартап". По итогам единого дня голосования в сентябре каждый шестой кандидат, участвовавший в нем, стал депутатом.
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