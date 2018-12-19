"ЕР" зовет в свои ряды политических лидеров
Количество заявок свидетельствует о большом интересе к проекту, уверена Баталина. "Мы видим, что проект действительно востребован, люди хотят учиться и повышать свою квалификацию", – отметила она.
По словам партийца, заявки приходят не только от членов "Единой России" и ее сторонников, но и от экспертов и активистов партийных проектов и дискуссионных площадок "ЕР". Модуль "Политический лидер" ориентирован на людей с опытом общественной работы и политической деятельности, сказала Баталина. По ее словам, с мест поступало много идей по совершенствованию образовательных программ.
Баталина подчеркнула, что участники проекта смогут пройти обучение и стать частью кадрового резерва "Единой России".
"Партия заинтересована в сильной команде как на федеральном уровне, так и в регионах", – добавила парламентарий.
Главная задача учебного модуля – расширить знания участников о политическом лидерстве, отметила научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина. По ее словам, образовательный проект позволит раскрыть потенциал участников, помочь их карьерному росту.
"Политический лидер" – первый модуль образовательной программы Высшей партийной школы "Единой России". Помимо этого, будут запущены модули "Политический менеджер", "Партийный организатор", а также проект по повышению квалификации работников аппарата "ЕР".
Регистрация
участников "Политического лидера" проходит с 7 по 28 декабря. Проект
открыт для людей от 20 до 50 лет – единороссов и сторонников партии, членов фракций "ЕР" в заксобраниях регионов, активных граждан и других.
Ранее "Дни.ру" писали о результатах партийного проекта для молодых людей в возрасте до 35 лет "ПолитСтартап". По итогам единого дня голосования в сентябре каждый шестой кандидат, участвовавший в нем, стал депутатом.
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