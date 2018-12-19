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Политика

"ЕР" зовет в свои ряды политических лидеров

Фото: politstartup.er.ru
С момента старта Высшей партийной школы "Единой России" и первого учебного модуля "Политический лидер" прошло десять дней. За это время из регионов подано уже более 1,5 тысячи заявок на участие в проекте. По словам депутата Госдумы, первого заместителя секретаря генсовета "ЕР" Ольги Баталиной, в текущем году будут отобраны 150 участников, которые пройдут недельное обучение в Москве. 
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Количество заявок свидетельствует о большом интересе к проекту, уверена Баталина. "Мы видим, что проект действительно востребован, люди хотят учиться и повышать свою квалификацию", – отметила она. 

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По словам партийца, заявки приходят не только от членов "Единой России" и ее сторонников, но и от экспертов и активистов партийных проектов и дискуссионных площадок "ЕР". Модуль "Политический лидер" ориентирован на людей с опытом общественной работы и политической деятельности, сказала Баталина. По ее словам, с мест поступало много идей по совершенствованию образовательных программ.  

Баталина подчеркнула, что участники проекта смогут пройти обучение и стать частью кадрового резерва "Единой России".

"Партия заинтересована в сильной команде как на федеральном уровне, так и в регионах", – добавила парламентарий.  

Главная задача учебного модуля – расширить знания участников о политическом лидерстве, отметила научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина. По ее словам, образовательный проект позволит раскрыть потенциал участников, помочь их карьерному росту.

Ольга Баталина. Фото: er.ru

"Политический лидер" – первый модуль образовательной программы Высшей партийной школы "Единой России". Помимо этого, будут запущены модули "Политический менеджер", "Партийный организатор", а также проект по повышению квалификации работников аппарата "ЕР".

Регистрация участников "Политического лидера" проходит с 7 по 28 декабря. Проект открыт для людей от 20 до 50 лет – единороссов и сторонников партии, членов  фракций "ЕР" в заксобраниях регионов, активных граждан и других.

Ранее "Дни.ру" писали о результатах партийного проекта для молодых людей в возрасте до 35 лет "ПолитСтартап". По итогам единого дня голосования в сентябре каждый шестой кандидат, участвовавший в нем, стал депутатом.  

Автор: Иван Поляков19 декабря 2018, 13:14

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