Молодые парламентарии России и Белоруссии собрались в Госдуме

На Охотном Ряду в пятницу, 27 сентября, состоялось заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Мероприятие прошло в рамках Молодежного форума Союзного государства. Как отметил зампред Госдумы Петр Толстой, вопросы, волнующие молодых людей в обеих странах, во многом схожи, и нуждаются в законодательном регулировании.



прочитано 419 раз