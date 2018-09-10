Володин рассказал о приоритетах Госдумы в осеннюю сессию

Во вторник, 11 сентября, в Госдуме состоится первое пленарное заседание осенней сессии 2018. О работе нижней палаты в ближайшие несколько месяцев рассказал ее спикер Вячеслав Володин. По его словам, в приоритете у депутатского корпуса – рассмотрение законопроектов о совершенствовании пенсионной системы, принятие федерального бюджета, а также реализация послания и майского указа президента России Владимира Путина.



Володин напомнил, что осенняя сессия длится всего лишь четыре месяца. Тем не менее, подчеркнул спикер, она будет очень напряженной.

Председатель нижней палаты отметил, что Госдума уже выполнила большую часть работы по реализации законодательного обеспечения послания президента. "Осталось немного – из 67 законов принято 44, 18 законопроектов находятся на рассмотрении ГД и пять ожидаем от правительства", – сказал Володин.

По его словам, на состоявшемся в понедельник, 10 сентября, заседании Совета Госдумы депутаты обратили внимание кабмина на необходимость предоставить законодательные инициативы для рассмотрения. "В этом случае мы завершим реализацию послания в рамках законодательного обеспечения, и затем правительство будет издавать свои нормативные акты", – добавил глава нижней палаты.





Еще один приоритет депутатов – пакет законопроектов по настройке пенсионной системы. Как отметил спикер, необходимо все тщательно изучить, взвесить и проанализировать и только после этого выйти на конкретное решение. Володин напомнил, что поправки к принятому Госдумой в июле в первом чтении законопроекту о настройке пенсионной системы принимаются до 24 сентября.

"Параллельно начинаем рассматривать законопроекты, которые были внесены как инициативы президента", – сказал Володин.



Кроме того, нижняя палата рассмотрит поправки, внесенные фракцией "Единая Россия". Помимо прочего, в предложениях единороссов есть формулировка, что депутаты могут отказаться от пенсионных преференций. Председатель нижней палаты подчеркнул, что поддерживает этот законопроект и рассчитывает на одобрение остального депутатского корпуса.





Другой приоритет Госдумы в осеннюю сессию – рассмотрение и принятие бюджета на 2019-й и два последующих года. Будущий федеральный бюджет предполагает реализацию майского указа главы государства, подчеркнул спикер.

"Это решения, которых ждут люди – вопросы повышения качества здравоохранения, образования, темпов развития экономики", – сказал законодатель. Он отметил, что законопроект о бюджете необходимо прежде всего рассмотреть в нулевом чтении в профильных думских комитетах.

Также спикер поздравил кандидатов в депутаты, которые одержали победу на выборах в единый день голосования 9 сентября. Как отметил Володин, избиратели отдали свои голоса тем, кто встречался с ними, вникал в проблемы и помогал их решить.





Стоит отметить, что с началом новой сессии в графике законодателей произошли изменения. Количество пленарных заседаний увеличивается с двух до трех в неделю. Они будут проходить во вторник, среду и четверг и 10:00 до 14:00 без обедов. Благодаря этому депутаты смогут уже в середине четверга разъезжаться в регионы для нескольких полноценных дней работы с избирателями.

Всего на рассмотрении Госдумы находятся больше тысячи законопроектов. В их числе те, которые достались нынешнему составу депутатского корпуса от прошлых созывов – всего 55 документов. Предполагается, что депутаты завершат разбор законодательных завалов в осеннюю сессию.

