"Задел левым крылом": объяснены истошные вопли Эстонии из-за летевшего Путина

Силы обороны Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими самолетами. Утверждается, что 16 июля это произошло дважды.

Якобы к случившемуся причастны A319 и ИЛ-96. Местные СМИ утверждают, что на борту последнего находился президент России Владимир Путин. Сообщается, что инциденты произошли в районе острова Вайндлоо. Лайнеры пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты.

"Транспондеры обоих судов были включены, но план полета ни один из самолетов не предоставил. В радиоконтакт с диспетчерской службой самолеты-нарушители также не вступали", – цитирует Пятый канал заявление Сил обороны Эстонии.

В прибалтийском государстве началась настоящая паника. В МИД был вызван российский посол. В переданной ему ноте говорится, что наши самолеты шестой раз с начала года нарушили воздушное пространство страны.

Самолёт большой, Эстония маленькая, бывает.. — Yurii (@YuryRudikov) 17 июля 2018 г.

Ситуацию прокомментировал президент фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта "Партнер гражданской авиации" Олег Смирнов. По словам эксперта, не все согласуется заранее, но полет без так называемого флайт-плана, с президентом на борту, абсолютно исключен.

"Допускаю, что в данном коридоре воздушное пространство очень тесное. Борт мог, образно говоря, задеть левым крылом воздушное пространство Эстонии", – цитирует Смирнова газета "Взгляд". Он не исключил, что причиной нарушения воздушного пространства стал грозовой фронт. Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.