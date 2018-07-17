Трамп предстал перед Путиным слабаком
Произошедшее в финской столице – беспрецедентное явление в новейшей американской истории. Президент США Дональд Трамп обвинил Америку – а значит, и себя – в плохих отношениях с Москвой, комментирует переговоры двух лидеров обозреватель Deutsche Welle Бернд Ригерт.
По словам Ригерта, "некомпетентный, переоцененный эгоцентрик и сумасброд" встретился на саммите в Хельсинки с "хорошо обученным сотрудником разведки" Владимиром Путиным. С точки зрения обозревателя, рядом с российским президентом глава Белого дома выглядел слабым, неуверенным и неподготовленным.
Трамп в последнее время делал противоречащие друг другу заявления. "То США готовы выйти из НАТО, то они навек верны альянсу. Врагом США является то Евросоюз, то Китай, а то и оба сразу. То Великобритания должна подать в суд на ЕС из-за Брекзита, то ее премьер-министр Тереза Мэй – лучшая подруга Трампа. Германия – заложница Путина, но Путин – честный конкурент", – пишет издание. Автор отмечает, что все выдвинутые Вашингтоном в адрес Путина и России обвинения остались без последствий.
Поведение президента США выгодно для Путина, уверен Ригерт. "Все, что ему нужно было делать – это стоять, широко расставив ноги, и слушать, как Трамп демонтирует глобальный миропорядок", – сообщает автор статьи. И заключает, что в Хельсинки состоялась встреча президента США с "куратором Путиным".
President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
Сильные переживания вызвал просмотр пресс-конференции двух лидеров у голливудского актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Как передает телеканал "360", он обозвал американского президента "маленькой вареной макарониной" и поинтересовался, не собирался ли Трамп сделать селфи с Путиным.
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