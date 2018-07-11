Володин поручил разобраться с отложенными законопроектами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по контролю и регламенту разобраться в ситуации, когда рассмотрение принятых в первом чтении законопроектов приостанавливается надолго, иногда на годы, препятствуя тем самым обсуждению новых, актуальных нормативно-правовых актов. Поручение председателя Госдумы прозвучало после того, как депутаты отклонили внесенный на рассмотрение нижней палаты 15 лет назад законопроект "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации".



Приостановку рассмотрения принятых в первом чтении законодательных инициатив председатель нижней палаты назвал препятствием и барьером на пути осуществления парламентариями своих полномочия. "Давайте мы попросим комитет по регламенту проанализировать все эти вопросы, с тем, чтобы не создавались ситуации, когда есть законодательные инициативы, решающие многие проблемы, а им препятствует законопроект, который был принят в первом чтении, а потом его положили на полку", – сказал спикер.

Володин подчеркнул, что это еще один аргумент, которым руководствовался седьмой созыв нижней палаты, когда решил приступить к разбору законодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся со времен работы прошлых депутатских составов.

Напомним, во вторник, 11 июля, Госдума отклонила во втором чтении законопроект "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин, и равных возможностей для их реализации". В первом чтении документ рассматривался еще 15 лет назад – в 2003 году. Володин призвал разработать новую версию документа, где необходимо сосредоточиться на защите трудовых прав представительниц прекрасного пола.





Разбор законодательных завалов – одна из основных задач, которую поставил перед депутатами Вячеслав Володин. Седьмой Госдуме от прошлых созывов (с 1994 года) осталось 2020 законопроектов.

В соответствии с Конституцией, парламентарии обязаны изучить каждый из этих документов. Соответствующая норма действует даже в отношении тех законопроектов, которые уже потеряли свою актуальность. Для этого по поручению Вячеслава Володина была создана рабочая группа.

За первый год работы парламентарии рассмотрели 60% законопроектов – 1180. В понедельник, 9 июля, первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников сообщил, что осталось обсудить 132 документа. 24 из них вошли в повестку дополнительного пленарного заседания 11 июля. Разбирать законодательные завалы нижняя палата будет в ходе еще двух дополнительных заседаний, которые пройдут 18 и 25 июля.