Госдума проведет четыре дополнительных заседания

Госдума проведет в июле четыре дополнительных пленарных заседания, которые будут посвящены рассмотрению законопроектов, внесенных в ходе работы прежних созывов. Соответствующее постановление нижняя палата приняла в четверг, 21 июня.

Дополнительные пленарные заседания на завершающем этапе весенней сессии анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание коллег-законодателей на насыщенный порядок работы нижней палаты парламента. "Уважаемые коллеги, видите, как насыщенно мы формируем порядок работы и обсуждаем вопросы досконально", – отметил он.

В свою очередь первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что депутаты всегда включают в распорядок работы рассмотрение нормативно-правовых актов, внесенных еще в ходе деятельности прежних думских созывов. Тем не менее, посетовал парламентарий, не все из них законодатели успевают рассмотреть.

В связи с этим Жуков высказал предложение провести четыре дополнительных пленарных заседания: 4, 11, 18 и 25 июля. "Посвятить их рассмотрению законопроектов прошлых созывов – их осталось не так много и надо эту работу завершить", – сказал первый вице-спикер.

Разбор законодательных завалов – одна из основных задач, которую поставил перед седьмым созывом нижней палаты ее спикер Вячеслав Володин. Инициатива была поддержана всеми думскими фракциями. Всего законодателям досталось более двух тысяч нормативно-правовых актов, внесенных на рассмотрение с 1994 года.





В соответствии с Конституцией, парламентарии обязаны изучить каждый законопроект, внесенный в нижнюю палату. Эта норма действует даже в отношении тех документов, которые уже потеряли свою актуальность. Для этого по поручению Вячеслава Володина была создана соответствующая рабочая группа.

В апреле сообщалось, что из более чем двух тысяч документов осталось рассмотреть около 300. Из 1700 рассмотренных документов около 240 были приняты парламентариями, причем 200 из них – консенсусом всех фракций.