Госдума изучит европейский опыт борьбы с оскорблениями властей в СМИ
Проблема оскорблений высших должностных лиц России в СМИ должна быть решена на законодательном уровне. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения соответствующего вопроса, поднятого на пленарном заседании. Председатель нижней палаты поручил комитету по международным делам изучить законодательство стран Совета Европы на предмет того, какие меры принимаются в отношении изданий, допускающих на своих страницах или в эфире оскорбления в адрес государства и его должностных лиц.
"Было бы правильно посмотреть, как решаются эти вопросы на законодательном уровне в рамках европейских государств. Возможно, мы найдем ответы на эти вопросы", – сказал он, добавив, что, например, в Германии "все достаточно четко законодательно решено".
По предложению спикера Госдумы председатель комитета Леонид Слуцкий через неделю представит депутатам итоги мониторинга европейских законов по обозначенной теме. "Эти вопросы требуют законодательного регулирования, давайте вначале изучим их", – сказал Володин.
Проблему оскорблений в СМИ государства и людей, занимающих высшие должности, поднял на заседании 5 июня Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР, в частности, обратил внимание на эфир "Эха Москвы".
"Наша пресса – самая свободная. Я не призываю ограничивать, но попросить хотя бы снять оскорбительный, клеветнический характер с передач всех", – заявил он.
"Надо проверять эту радиостанцию, почему она занимает такую
позицию уже много лет, – добавил депутат, напомнив, что ряд СМИ зачастую
поддерживают одну сторону в разных конфликтах (нередко в государственных), что
может влиять на исход борьбы.
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