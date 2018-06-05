Госдума изучит европейский опыт борьбы с оскорблениями властей в СМИ

В Госдуме намерены на законодательном уровне решить проблему оскорблений государства и российского руководства в средствах массовой информации. Для начала спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету изучить законодательство стран Совета Европы в этой сфере.



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