Киев нашел странный способ добиться уважения от Москвы
Украине необходимо экономическое возрождение с помощью иностранных банков, считает депутат Верховной рады Виктор Бондарь. По его словам, ожидаемая мощь страны заставит Россию уважать ее. Парламентарий отметил, что на данный момент Москва не считается с интересами Киева.
Как сообщает РИА ФАН, Бондарь предлагает не использовать угрозы на внешнеполитической площадке, а заняться восстановлением Украины. "Заведите сюда два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет. Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то Россия увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы. Вот это будет ответ России, что Украина действительно пошла по правильному пути. Станем богатыми и крепкими – с нами начнут считаться", – уверен депутат.
Напомним, что отношения двух государств обострились после того, как в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке страны. После этого Киев обвинил Россию во вмешательстве в конфликт, назвав ее "страной-оккупантом". Москва подобные обвинения отрицает.
Вчера украинские артиллеристы отработали поражение целей в районах "временно оккупированных" населенных пунктов. По словам военных, были проведены тренировки с корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание командование ВСУ уделило действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.
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