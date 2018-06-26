Володин осудил Киев за ситуацию с журналистом Примаковым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал грубым нарушением базовых демократических принципов отказ во въезде на территорию Украины журналисту и телеведущему, члену Общественной палаты России Евгению Примакову. Законодатель призвал европейских коллег-парламентариев немедленно отреагировать на ситуацию.



Примаков должен был принять участие в экспертной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ в Киеве. По словам Володина, отказ украинских властей российскому телеведущему – это нарушение принципов свободы слова и беспрепятственного доступа к информации.

Спикер Госдумы подчеркнул, что подобные действия в отношении наших журналистов совершались уже многократно, посему ситуация требует незамедлительной реакции со стороны европейских парламентариев. "ОБСЕ как организатору конференции по свободе СМИ в Киеве, на которую не смог попасть Евгений Примаков, необходимо дать жесткую оценку происходящему на Украине беззаконию", – сказал законодатель. Он добавил, что руководство Украины ограждает собственных граждан от любой информации, которая выходит за рамки их логики действий.

Сообщается, что Евгению Примакову отказали во въезде на Украину сроком на пять лет. Причиной стало то, что журналист-международник якобы несет угрозу национальной безопасности страны.





Сам телеведущий заявил, что всего лишь хотел посетить конференцию ОБСЕ. "Я сюда ехал с какими-то, как мне казалось, адекватными предложениями. Например, я хотел предложить коллегам постулировать, что журналисты не являются комбатантами", – сказал Примаков.

Нынешние украинские власти регулярно отказывают во въезде на территорию страны гражданам России. Зачастую это связано с посещением ими Крыма.