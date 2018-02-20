Госдума ждет жесткой реакции ОБСЕ на выходки радикалов в Киеве

Недавний погром украинскими националистами здания Россотрудничества в Киеве не останется без ответа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил поднять этот вопрос перед европейскими законодателями зампреду нижней палаты Петру Толстому. Он возглавляет думскую делегацию на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



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Володин отметил, что необходимо донести до ОБСЕ позицию Госдумы, которая осуждает агрессию в отношении российских учреждений. Кроме того, спикер нижней палаты поручил Толстому поднять вопрос об ущемлении прав русскоязычных граждан на Украине.

"Причины событий, которые разворачиваются сегодня на Украине, кроются в многолетнем пренебрежении нашей общей историей, в ее искажении, заигрывании с националистическими движениями и откровенно фашистскими организациями властей этой страны", – прокомментировал ситуацию Толстой.

По словам зампреда нижней палаты, все это привело к многолетней кровопролитной гражданской войне против русскоязычного населения на юго-востоке страны, к полному запрету литературы на русском языке, а также тотальной цензуре и введению квот на русскоязычное вещание.

Кроме того, подчеркнул парламентарий, официальный Киев пошел на принятие закона об образовании, который фактически запрещает обучение на русском и других языках народов Украины.

"Последняя вопиющая выходка украинских националистов, разгром здания Россотрудничества в Киеве, глумление над российским флагом, неслучайно совпавшее с соответствующим одиозным призывом Порошенко в Мюнхене, очередные крики из серии "москоляку на гиляку" –

все это происходит не только при попустительстве украинских властей, но и при молчаливом согласии международного сообщества", – выразил возмущение законодатель.

По его словам, российские парламентарии ждут жесткой реакции от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая призвана отстаивать права, свободы и безопасность людей. Зимняя сессия ПА ОБСЕ пройдет 22-23 февраля в Вене.





Напомним, 18 февраля активисты украинского движения ОУН-УПА (запрещенная в России организация) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве.

После этого националисты атаковали здание "Альфа-Банка". Местная полиция не предпринимала никаких мер для предотвращения агрессивных акций националистов.

