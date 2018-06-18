Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь

Украина становится колониальным государством, граждане которого работают на экономику Запада. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, замглавы комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий отметил, что западные страны под видом экономической помощи пытаются расхитить национальные богатства Незалежной. "С Украины не только сейчас захотели что-то получить. Это происходит уже не один год, с лета 2014-го", – сказал законодатель.

По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса и других системно значимых отраслей постепенно переходят в иностранные руки. Сейчас, отметил Водолацкий, у Украины фактически отнимают ее плодородную землю, которую Запад хочет выкупить взамен финансовой помощи Киеву. "Следующим этапом уже перешли к лесам", – цитирует депутата RT.

В целом, подчеркнул парламентарий, Украина постепенно становится колонией Запада, которая работает на экономику США и ЕС. По его словам, выделяемые Незалежной миллиарды в качестве финансовой помощи оборачиваются потерей огромного количества собственных ресурсов. "Поэтому максимум в ближайшие два года ничего украинского в стране не останется", – полагает законодатель.





Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович посетовал, что под видом помощи Запад забирает у Украины ее собственные природные ресурсы. Он привел в пример ситуацию с лесом-кругляком, мораторий на вывоз которого пытается снять Европа. В обмен ЕС выделит Киеву миллиард долларов. "Который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат", – посетовал законодатель.

Международный валютный фонд оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года. Взамен Киев должен провести ряд реформ, среди которых – введение антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.