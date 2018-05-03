США решили устроить России "атомный ад"

Соединенные Штаты испытывают секретную, 12-ю по счету версию гравитационной ядерной бомбы B61. Ее принятие на вооружение резко увеличит вероятность конфликта с применением атомного оружия. А раз так, то Россия и США становятся еще на один шаг ближе к ядерному апокалипсису.

Бомба способна нести заряд мощностью до 50 килотонн, что в два с половиной раза превышает мощность ядерного заряда "Толстяк", который американцы сбросили на Нагасаки в августе 1945 года.

При этом бомбы класса B были созданы еще в 1963 году. С тех пор они неоднократно модернизировались. Текущее поколение этих ядерных зарядов составляет основу стратегических ударных сил США. Бомбы этого класса способны проникать в бункеры и центры управления, расположенные глубоко под землей. Планируется, что 12-е поколение этих боезарядов будет устанавливаться на истребители-бомбардировщики F-35. Как отмечает РЕН ТВ со ссылкой на британские таблоид The Sun, эти ракеты способны устроить настоящий "атомный ад" вероятному противнику.

Комплексные испытания B61-12 начались еще в прошлом году, они продлятся три года. По их итогам будет принято окончательное решение о поставке новой модификации в вооруженные силы. Впрочем, сомневаться в положительном исходе испытаний вряд ли приходится. Ранее успешно закончилось тестирование сборки и дизайна хвостовой части бомбы с инерциальной системой наведения, также была проверена способность снаряда пробивать подземные укрытия. Все испытания прошли успешно.

В чем особенность новой бомбы, на которую возлагают столь большую ответственность чиновники Пентагона, уже, видимо, приготовившиеся к будущим ядерным конфликтам? Ее главная "фишка" – повышенное точность самонаведения, что позволило снизить мощность заряда до 50 килотонн. Таким образом, перед нами – высокоточная ракета, способная нести ядерную боеголовку. Максимальное ее отклонение от цели составляет всего лишь 30 метров. А раз снаряд может поражать конкретные объекты, к примеру, находящиеся под землей командные пункты условного противника, то необходимость в излишне большой мощности отпадает.





Эксперты от нового американского оружия уже начинают бить тревогу. По их мнению, принятие на вооружение ядерных самонаводящихся снарядов малой мощности, предназначенных для размещения на бомбардировщиках, приведет к снижению порога применения атомного оружия. Иными словами, если раньше стороны, обладающие ядерными арсеналами, не решались на их использование из-за слишком тяжелых последствий такого шага, то теперь, в связи с появлением ядерных зарядов пониженной мощности, но при этом эффективных при поражении конкретных целей, соблазн использовать атом для "маленькой победоносной войны" значительно возрастает.

По сути, американцы, размещая на бомбардировщиках высокоточные ядерные заряды, делают возможным использование ядерного оружия впервые с 1945 года. Как отмечал обозреватель влиятельного издания на военно-политическую тематику The National Interest Закари Кек, ракета B61-12 лишь усиливает эту тревожную тенденцию. "Что действительно делает B61-12 самой опасной ядерной бомбой в арсенале США, так это возможности ее применения", - заявил эксперт.

Российские эксперты согласны с оценкой западных аналитиков. "Существует опасность, что, например, Верховный главнокомандующий вооруженными силами США Дональд Трамп может посчитать: раз эта бомба является корректируемой и взрыв будет не таким сильным, значит, ее можно применить", – цитирует RT директора Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. По его словам, психологическое ощущение от того, что это хоть и ядерный, но все-таки высокоточный снаряд, может дать главе Белого дома моральное право его применить. Последствиям, подчеркнул аналитик, будут ужасными.





В свою очередь, военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что размещать новые высокоточные бомбы американцы будут вблизи границы с Россией. По подсчетам специалистов, в настоящий момент на складах Пентагона в Европе находится около 200 различных модификаций B-61. Постепенно их будут заменять на B61-12 с ядерной боеголовкой.

Однако войны на европейском континенте, к счастью, пока не предвидится. Чего нельзя сказать о вовсю полыхающем Ближнем Востоке. Великие державы уже давно ведут там так называемую гибридную войну, сражаясь за свои интересы чужими руками. Дальнейшее обострение обстановки в регионе, в особенности между Израилем и Ираном, способно привести к окончательному обрушению ситуации, ее скатыванию в абсолютно неконтролируемый хаос, войне всех против всех.

Вряд ли Россия, которая за последние годы стала главной силой на Ближнем Востоке, сможет остаться в стороне. И вряд ли американцы, получившие на вооружение новую бомбу, устоят перед искушением испробовать ее в боевых условиях. И это будет означать, что человечество все-таки перешагнуло красную линию. И за ней его не ждет ничего хорошего.