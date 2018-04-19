Российские ракеты довели американцев до истерики

Россия может резко отреагировать на пуски обычных американских ракет, приняв их за ядерные. Чтобы избежать неприятностей, конгресс США предложил предупреждать Москву по горячей линии.

Рассуждения американских конгрессменов касаются концепции быстрого глобального удара. В соответствии с ней, Вашингтон должен иметь возможность атаковать любую цель на планете в течение часа. Однако теперь эксперты задумались о том, что будет, если Россия примет пуск обычных ракет за применение ядерного оружия.

Как отмечается в отчете исследовательского центра конгресса США, в таком случае российская и китайская стороны могут ответить зеркально. Эксперты поясняют, что Соединенные Штаты планировали запускать баллистические ракеты над северным полюсом – так что теоретически по пути к цели они могут пролететь и над Россией, и над Китаем.

В конгрессе предлагают "снизить риск недопонимания". По мнению американских экспертов, США могли бы уведомлять Россию о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой. Есть и другой вариант – создать горячую линию для связи после запуска, приводит содержание документа RT.

Концепцию быстрого глобального удара США начали разрабатывать еще при президенте Джордже Буше – младшем в начале 2000-х. А в 2017 году в Минобороны России заявили, что Вашингтон приступил к созданию комплексов этой системы. Российская сторона воспринимает эти действия как вызов национальной безопасности и фактор, подрывающий сложившийся в мире баланс сил.

Тем временем Пентагон запросил из бюджета на 2019 год увеличение финансирования программы создания неядерных средств глобального удара. Оно должно возрасти с 201 миллиона долларов в этом году до 278 миллионов в 2019-м. На следующие пять лет американское Минобороны запрашивает в общей сложности около двух миллиардов долларов.