США нанесут ракетный удар по Крыму

Сценарий сползания к катастрофе, на его взгляд, следующий. Для начала США и их союзники (Великобритания и Франция) наносят ракетный удар по армии Сирии. Под атаку попадают дислоцированные в арабской республике российские военные советники и подразделения.

Москва с помощью размещенных в Сирии систем противовоздушной обороны сбивает пару самолетов американских военно-воздушных сил. На президента Трампа оказывается колоссальное внутриполитическое давление: его обвиняют в связях с Россией, и чтобы доказать обратное он отдает приказ о массированном ударе по ПВО России.

Ответным ударом Москва уничтожает американский авианосец в Восточном Средиземноморье. США в долгу не остаются и наносят удар по Севастополю – базе Черноморского флоту. Россия в отместку атакует американскую эскадру, с которой была произведена атака. После этого начинается беспорядочный обмен ракетными неядерными ударами.

По словам эксперта, это станет началом третьей мировой войны, в которой может быть применено и ядерное оружие. Кроме того, заметил аналитик, есть еще украинский театр действий, а также киберпространство. "Что может остановить этот безумный сценарий? Если агрессор будет бояться. И при этом, если агрессор будет в сознании, в состоянии бояться", – рассуждает Марков.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!