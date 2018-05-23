"Единая Россия" пообещала не бронзоветь

"Единая Россия" должна развиваться, а не бронзоветь. Об этом на встрече с президентом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Владимир Путин и Андрей Турчак побеседовали в Санкт-Петербурге. Политики говорили о подготовке к предстоящим выборам. Глава государства призвал "Единую Россию" в процессе подготовки к выборам в Госдуму 2021 года активнее работать по решению проблем граждан, нацелив на это всю партийную работу.

"Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму – это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура", – сказал президент.

В свою очередь Турчак заявил о том, что партия не должна бронзоветь, а должна развиваться и адекватно отвечать на запросы граждан. По его словам, с этой целью "Единая Россия" провела 21 мая Всероссийскую конференцию "Направление 2026", на которой были определены дальнейшие шаги партии по обновлению.

"В настоящий момент "Единая Россия" проводит подготовку к сентябрьской избирательной кампании. В сентябре в России пройдут выборы разного уровня в 42 регионах страны, предстоит распределить более 1200 мандатов. Затем партия начнет готовиться к проведению избирательной кампании в Госдуму 2021 года", – сказал Турчак.





Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый день голосования. Почти в 50 регионах будут выбирать высших должностных лиц, депутатов местных парламентов, глав административных центров. В этот день также состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

"Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.