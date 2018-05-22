Как "Единая Россия" голосовала по кандидатуре Кудрина

Депутат Андрей Исаев объяснил, почему Алексей Кудрин потерял голоса при утверждении на должность главы Счетной палаты. Оказывается, часть парламентариев из "Единой России" сознательно не голосовала за него.

Судя по данным голосования за кандидатуру Алексея Кудрина, он потерял порядка 30 голосов единороссов, которые ранее выдвинули экс-министра финансов на высокий пост. Кудрин должен был набрать со стороны фракции около 280 голосов депутатов.

"За его кандидатуру проголосовали 245 членов фракции "Единая Россия", и 19 голосов он получил от фракции "Справедливая Россия". Часть депутатов "Единой России" не голосовала за его кандидатуру, некоторые из них отсутствовали по уважительным причинам, но определенная часть не голосовала за его кандидатуру вполне осознанно", – сказал первый заместитель главы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Он напомнил, что фракция несколько раз встречалась с Кудриным, во время этих встреч была подчас достаточно острая полемика. Именно поэтому единороссы приняли решение голосовать в свободном режиме.

"Мы не оказывали давление ни на кого из депутатов, и те из них, кто решил не голосовать за поддержку кандидатуру Алексея Леонидовича, имели на это полное право. Единственное, о чем мы просили, – не голосовать против, потому что он выдвинут нашей фракцией. Они могли либо голосовать, либо воздержаться", — пояснил Исаев.





По его мнению, ключевым моментом, повлиявшем на исход голосования мог стать вопрос, заданный Кудрину депутатом Андреем Макаровым. Парламентарий напомнил бывшему министру финансов о его позиции, которая часто критиковалась Счетной палатой и спросил, не повлияют ли эти взгляды на будущую работу. Кудрин дипломатично ушел от ответа на этот вопрос.

"Если бы бы Алексей Леонидович ответил развернуто, то, я думаю, что это было бы правильно. Но он в данном случае ушел от ответа на вопрос, и возможно, это и явилось причиной того, что он потерял около 30 голосов", – предположил Андрей Исаев.

Тем не менее, напомнил политик, Кудрин был утвержден абсолютным большинством голосов, достаточным, чтобы опираясь на это большинство работать во главе Счетной палаты. "Мы этому, безусловно, рады и будем выстраивать с ним работу в его новом качестве", – заключил депутат.





На прошлой неделе Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Кудрина на пост председателя ведомства. Это произошло после того, как нижняя палата парламента досрочно освободила от этой должности Татьяну Голикову, она возглавляла государственный аудит с 2013 года, а теперь будет работать в правительстве на должности вице-премьера.

Алексею Кудрину 57 лет, по профессии он – экономист. В команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака занимал разные должности, в том числе был заместителем градоначальника. Кудрин более десяти лет возглавлял Министерство финансов России, он известен своими либеральными взглядами в экономике.