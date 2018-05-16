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Сбывшаяся мечта: депутаты от Крыма рады открытию моста

Фото: most.life
Депутаты нижней палаты российского парламента, избравшиеся от Крыма, считают, что появление моста с материковой части страны на полуостров – это сбывшаяся мечта жителей региона. Более того, парламентарии уверены: путепровод через Керченский пролив – историческое событие не только для Крыма, но и для всей страны.
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Как рассказал депутат Госдумы от "Единой России" Руслан Бальбек, Крымский мост в крымско-татарском обществе называют "Кырым арзусы", в переводе – "крымская мечта". По его словам, такое название лучше всего отображает стратегическую значимость этой транспортной артерии.

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"Мост – это воплощение мечты. И время показало, что мечты сбываются, – заявил он. – Особенно, если это мечта великой российской нации, потому что мост – это не просто асфальтовый перешеек с материковой Россией на Крымский полуостров, это формирование единого целого монолита в мире под названием Россия".

Как подчеркнул депутат, с открытием движения по путепроводу самые яростные критики России потерпели крах. В первую очередь, заметил Бальбек, речь идет о политической несостоятельности тех, кто делал заявления о невозможности соединения полуострова с материковой частью России. "Этому экспертному сообществу, что называется, грош цена", – отметил депутат от "ЕР".

"Политический статус России с открытием Крымского моста стал еще более мускулистым".

Он напомнил фразу адмирала Нахимова, который как-то сказал, что русским морякам лучше всего удаются задания невыполнимые. По словам законодателя, эта фраза актуальна и сегодня, и относится она ко всей российской нации.

Открытие моста через Керченский пролив является событием исторического масштаба не только для Крыма, но и для всей России, отметил еще один представитель Крыма в нижней палате парламента, депутат от "ЕР" Константин Бахарев. Теперь, по его словам, полуостров будет связан с материком прочной инфраструктурной нитью.

Парламентарий отметил, что на полуострове рассчитывают на повышение транспортной доступности Крыма после открытия прямого автомобильного сообщения. "Значение строительства этого моста значительно шире", – подчеркнул Бахарев, напомнив, что до этого дня Крым существовал фактически как остров.

По его словам, были сложности и с перевозкой туристов, и с доставкой необходимых товаров (как промышленных, так и продовольственных). Когда непогода приводила к тому, что переправа простаивала, полки крымских магазинов пустели, и даже останавливалось производство. Как отметил депутат, символично, что в день открытия Крымского моста Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях в отношении США и других стран, принявших антироссийские меры.

"Открытие этого моста фактически символизирует абсолютную бесперспективность этих санкций".

Напомним, что накануне президент России открыл движение по Крымскому мосту, лично проехав по нему на КамАЗе. Сегодня утром путепровод был доступен для всех желающих. Только за первый час работы по нему проехали около тысячи автомобилей в обоих направлениях.

Открытие движения было запланировано на декабрь текущего года, но строителям удалось завершить работы с опережением графика. Крымский мост стал самым протяженным в России – его длина составляет около 19 километров. 

Автор: Дмитрий Куклин16 мая 2018, 10:08
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Как Путин открыл Крымский мост

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