Госдума предложила парламентам Европы создать комиссии по делу Скрипаля

Нижняя палата парламента рекомендует создать комиссии в парламентах стран – членов Совета Европы (СЕ) по расследованию противоправных действий Великобритании в отношении России. Соответствующее обращение поддержал в понедельник, 16 апреля, Совет Госдумы.

"Мы рекомендуем создать комиссии в национальных парламентах по расследованию противоправных действий против России правительства Соединенного Королевства", – сказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, после заключения швейцарского центра радиологического и химикобиологического анализа в Шпице обвинять Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери совершенно безосновательно. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специалисты лаборатории выяснили, что пострадавшие могли быть отравлены веществом BZ, которое использовали страны НАТО

"Поэтому обращаемся к национальным парламентам 46 странам-членам Совета Европы с рекомендаций создать такие комиссии", – сказал он.

Ранее в интервью агентству "Интерфакс" спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация с отравлением Скрипалей не имеет никакого отношения к России. Великобритания, заявил председатель нижней палаты, боится правды по резонансному делу. "Правда откроется, и ни у кого не останется и тени сомнений – эта история имеет отношение исключительно к Британии", – сказал законодатель.

Глава нижней палаты указал на то, что Лондон не желает идти на сотрудничество с Москвой в расследовании инцидента, не предоставляет для анализа вещество, которое могли использовать злоумышленники. По его словам, такое поведение говорит о том, что британским властям есть что скрывать.





Володин выразил надежду, что в расследовании отравления Скрипаля будет сделан объективный вывод, но все же лучше делать это вместе с той страной, в адрес которой выдвигаются обвинения. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй изначально предоставила ложную информацию, преподнеся ее как объективную истину, посетовал Володин.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в городе Солсбери. В Лондоне практически сразу кинулись обвинять в случившемся Москву, не предоставив при этом никаких доказательств.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в качестве ответной меры объявила о высылке 23 сотрудников российского дипломатического ведомства. Москва призвала не делать поспешных выводов и провести объективное расследование случившегося.