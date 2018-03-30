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Политика

Володин советует Западу остепениться

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Решение о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге и высылке американских дипломатов – логичный ответ на развязанную истерию из-за дела Скрипаля. Так полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин, он также посоветовал нашим западным партнерам отказаться от агрессивной политики в отношении России.
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По мнению председателя Думы, зарубежные политики должны, наконец, понять, что эскалация международной напряженности создает серьезные угрозы для всего мира. При этом Володин отметил, что Москва не оставит без ответа действия западных стран, направленные против нее.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Россия будет действовать симметрично. Ответные меры нашего МИД на возмутительный демарш США, Великобритании и примкнувших к ним стран зеркальны и абсолютно справедливы", – сказал спикер.

Он обратился к партнерам России и посоветовал отказаться от агрессивной риторики и необоснованных обвинений. Вместе с тем Россия открыта для диалога и конструктивного взаимодействия, заключил Володин.

Накануне, 29 марта Москва объявила о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге и выдворении 60 американских дипломатов. Это стало зеркальным ответом на решение Белого дома. За три дня этого США заявили о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.


Еще 24 европейские страны, а вместе с ними Австралия, Грузия и Канада также решили выслать более 60 российских дипломатов, НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

Эта скоординированная акция последовала после решения о высылке 23 российских дипломатов из Британии на фоне истории с отравлениям в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон, а вслед за ним и другие страны, поспешно и бездоказательно обвинили Россию в этом преступлении. Москва отвергает свою причастность к инциденту

Автор: Александр Комаров30 марта 2018, 15:25

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