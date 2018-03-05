В столице общий прирост числа прикрепившихся к участкам избирателей на уровне 1%

Количество избирателей, которые прикрепились к участкам в столице, находится на уровне около 1%. С таким заявлением выступил глава Московского городского избиркома (МГИК) Валентин Горбунов.



По его словам, количество иногородних избирателей, прикрепившихся на столичные участки, составляет в настоящее время 2,6% от общего числа московских избирателей. Говоря о количестве открепленных, Горбунов отметил, что их численность – немногим более 1%.

"То есть прогнозируемое увеличение общего количества избирателей в результате реализации нового порядка на сегодняшний день составляет немного более 1%", – сказал он в ходе круглого стола, посвященного новым нормам реализации избирательных прав граждан.

Горбунов отметил, что через центры предоставления государственных услуг "Мои документы" и через интернет-портал госуслуг обратилось примерно равное количество имеющих право голоса граждан. Около трех миллионов человек могут воспользоваться новым порядком. Из них 1,7 миллиона – те, кто прописан в другом регионе, но при этом проживает в столице, учится или работает здесь. Также из трех миллионов 800 тысяч тех, кто наоборот, прописан в Москве, но по тем или иным причинам проживает за ее пределами.

Кроме того, 500 тысяч человек прописаны в одном районе города, но проживают при этом в совершенно другом. По словам Горбунова, из трех миллионов человек новым порядком в настоящее время воспользовались около 10% – это около трехсот тысяч человек.





Руководитель столичной городской избирательной комиссии упомянул и тех москвичах, кто будет находиться 18 марта на рабочих местах. По его словам, на избирательных участках будут более 100 тысяч человек – наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий, сотрудники полиции и МЧС, медики, работники торговли. Горбунов подчеркнул, что новый порядок голосования по месту нахождения рассчитан именно на такие случаи.

Информация о разрезе УИК об избирателях, включенных в списки на основании заявлений о голосовании по месту нахождения будет опубликована на официальном сайте Мосгоризбиркома не позже 16 марта 2018 года – за два дня до выборов. Также на интернет-портале Мосгоризбиркома будет размещен перечень участковых избирательных комиссий, где не будет средств видеонаблюдения.

Это те УИКи, которые находятся в пределах воинских частей и где голосуют военнослужащие. Отсутствие камер связано с тем, что применение средств видеонаблюдения не было согласовано с командирами соответствующих воинских частей. Необходимость этого прописана в законодательстве.

Возможность проголосовать получат и граждане, находящиеся под домашним арестом. Столичная избирательная комиссия направит к ним уполномоченных лиц. Наблюдатели из Мосгоризбиркома и от городской Общественной палаты также проконтролируют голосование граждан, которые не имеют регистрации по месту жительства в пределах России. Они смогут отдать свой голос на избирательном участке № 4003 в здании Казанского вокзала.

