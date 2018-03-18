Путин лидирует с более чем 72% голосов
На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин – около
15% голосов. Третье место – у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (почти 7% голосов).
Такие данные привела Центральная избирательна комиссия.
Согласно им, четвертое место занимает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак ( ее показатель – почти 1,4%). За ней следуют Григорий Явлинский (0,78%), Сергей Бабурин и Максим Сурайкин (около 0,6% у каждого) и Борис Титов(0,6%).
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