Владимир Плигин назначен советником спикера Госдумы

Адвокат и политик Владимир Плигин стал советником спикера Госдумы Вячеслава Володина. У него большой опыт юридической и законотворческой практики, отметил председатель нижней палаты парламента.

Владимир Плигин в четвертом, пятом и шестом созывах Думы занимал пост главы ее комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

В 2016 году Плигин вновь баллотировался в Госдуму от "Единой России", но занял пятое место в региональной группе партии по Санкт-Петербургу и не прошел в седьмой созыв. Сейчас он занимает должность координатора рабочей группы высшего совета "Единой России" по государственному и политическому строительству.

"Владимир Плигин обладает огромным опытом юридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трех созывов один из ключевых комитетов – по конституционному законодательству и государственному строительству", – приводятся на сайте Думы слова Вячеслава Володина.

"Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов", – добавил спикер.

Добавим, что у Вячеслава Володина есть несколько советников на общественных началах, среди них — политологи Алексей Чадаев и Дмитрий Бадовский, телеведущий Иван Демидов, представитель РПЦ Александр Щипков.