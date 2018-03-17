Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Политика

Владимир Плигин назначен советником спикера Госдумы

Владимир Плигин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Адвокат и политик Владимир Плигин стал советником спикера Госдумы Вячеслава Володина. У него большой опыт юридической и законотворческой практики, отметил председатель нижней палаты парламента.
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Владимир Плигин в четвертом, пятом и шестом созывах Думы занимал пост главы ее комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В 2016 году Плигин вновь баллотировался в Госдуму от "Единой России", но занял пятое место в региональной группе партии по Санкт-Петербургу и не прошел в седьмой созыв. Сейчас он занимает должность координатора рабочей группы высшего совета "Единой России" по государственному и политическому строительству.

"Владимир Плигин обладает огромным опытом юридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трех созывов один из ключевых комитетов – по конституционному законодательству и государственному строительству", – приводятся на сайте Думы слова Вячеслава Володина.

"Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов", – добавил спикер.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Добавим, что у Вячеслава Володина есть несколько советников на общественных началах, среди них — политологи Алексей Чадаев и Дмитрий Бадовский, телеведущий Иван Демидов, представитель РПЦ Александр Щипков.

Автор: Александр Комаров17 марта 2018, 15:33

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