Владимир Плигин назначен советником спикера Госдумы
Владимир Плигин в четвертом, пятом и шестом созывах Думы занимал пост главы ее комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
В 2016 году Плигин вновь баллотировался в Госдуму от "Единой России", но занял пятое место в региональной группе партии по Санкт-Петербургу и не прошел в седьмой созыв. Сейчас он занимает должность координатора рабочей группы высшего совета "Единой России" по государственному и политическому строительству.
"Владимир Плигин обладает огромным опытом юридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трех созывов один из ключевых комитетов – по конституционному законодательству и государственному строительству", – приводятся на сайте Думы слова Вячеслава Володина.
"Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов", – добавил спикер.
Добавим, что у Вячеслава Володина есть несколько советников на общественных началах, среди них — политологи Алексей Чадаев и Дмитрий Бадовский, телеведущий Иван Демидов, представитель РПЦ Александр Щипков.
Фотографией и радостной новостью продесер поделился в своем Instagram
Певица рассказала подробности произошедшего ДТП
Выдерданная реакция российской стороны показала высокий профессионализм дипломатов
Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане не смогла сдержать эмоций