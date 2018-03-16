Ошарашенная Собчак ответила на выпад Поклонской

Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила депутату Госдумы Наталье Поклонской на ее требование снять телеведущую с выборов главы государства, которые состоятся в ближайшее воскресенье. Светская львица очень удивилась словам бывшего прокурора Крыма.

"Я не очень понимаю, как она проработала прокурором, если не знает, что в эти сроки и за "неуважение" снять никого в принципе нельзя", – написала Собчак на своей странице в Twitter (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Также телеведущая посоветовала депутату "завязывать с политикой" и изучать законы.

Напомним, ранее Поклонская потребовала от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) снять Собчак с выборов главы государства. По словам бывшего крымского прокурора, светская львица нарушила закон и посягнула на территориальную целостность России своими заявлениями о статусе полуострова. Телеведущая неоднократно заявляла, что считает Крым украинским и не признает его воссоединение с Россией.

В то же время Поклонская призналась, что на реакцию Центризбиркома она не рассчитывает. Главное, заявила она, что крымчане и севастопольцы смогли выразить свою позицию. "Мы – Россия, и если кому-то это не нравится, это его трудности", – сказала депутат.

Бывший крымский прокурор уверена: претендующий на высший пост человек не может заявлять, что какая-то часть страны принадлежит другому государству.





В ЦИКе между тем заявили, что Собчак не может быть снята с выборов. По словам главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, после 9 марта отстранять кандидатов от участия в избирательной гонке нельзя.

Очередные, седьмые по счету президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").