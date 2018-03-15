Путин раскрыл свой секретный позывной

Президент России раскрыл оперативный псевдоним, который ему присвоили во время работы в разведке. В документальном фильме Андрея Кондрашова Владимир Путин также рассказал, в чем заключается счастье.

Оперативный псевдоним Владимир Путин получил во время учебы в бывшем Краснознаменном институте имени Андропова в 80-х годах. Российский лидер отметил, что позывной придумывали не сами учащиеся – его присваивало руководство курса.

О том, что он Плавун, не знали даже товарищи по курсу легальной разведки, а нелегальной обучали в индивидуальном порядке, вспомнил президент. Решение о работе в органах безопасности было принято еще в школьные годы.

"В старших классах школы решил, что хочу работать в органах безопасности и желательно – на службе в разведке", – рассказал Путин. Он добавил, что это было интересно и романтично.

Глава государства не стал говорить о случаях, когда на него готовились покушения. Он привел фразу, которую часто повторяет казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев: "Трон и эшафот всегда рядом".

Путин признался, что на каком-то мифическом троне никогда себя не чувствовал. Просто, когда человек делает выбор – должен понимать, что с этим связано, уточнил президент России.

Он подчеркнул, как важно сохранять самообладание: "Когда человек выходит из себя, он проявляет слабость. Человек в моем положении не имеет права слабость проявлять".

Раскрыл Путин и свое понимание счастья. У каждого человека оно индивидуально, а для президента России счастье – в достижении целей.

"Для меня сегодня это, безусловно, возможность формулировать большие задачи, цели. Возможность добиваться этих целей, идти к ним", – заявил он. И когда, несмотря на сложности, цель достигнута, это приносит удовлетворение, признался Путин.