Вашингтон излил желчь на Путина
Годовщина референдума в Крыму и визит на полуостров российского президента не оставили Госдеп США равнодушным. По традиции в Вашингтоне просто обязаны были прокомментировать эти события.
"Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, ты сердишься – значит, ты не прав", – прокомментировали реакцию Вашингтона в российском посольстве в США.
Дипломаты отметили, что очередная порция голословных обвинений Москвы в "подрыве международного порядка" - неприкрытая попытка повлиять на внутриполитическую ситуацию в России в контексте предстоящих выборов. Однако у Вашингтона ничего не выйдет, подчеркнули в посольстве.
Заявление, выпущенное днем ранее, Госдеп США озаглавил "Крым — это Украина". "Во время предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", – сказано в документе, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Владимир Владимирович Путин выступил на митинге в Севастополе в честь четвертой годовщины воссоединения с Россией https://t.co/ACtSE9WX6a #Путин #Крым #Россия pic.twitter.com/9KnDensyLY— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) 14 марта 2018 г.
Полуостров стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96% избирателей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели плебисцит после госпереворота на Украине. Киев его итоги до сих пор не признает и называет полуостров временно оккупированной территорией. В Вашингтоне заявили, что референдум якобы проходил "под присмотром российских войск".
В Москве не раз заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма решен окончательно и обсуждению не подлежит. Президент России посетил полуостров 14 марта. Владимир Путин осмотрел новый аэропорт Симферополя и строящийся мост через Керченский пролив.
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